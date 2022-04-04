Ставили на коліна і розстрілювали, просто так вбили дідуся: історія жителя Бучі, якого катували орки

Російські окупанти жорстоко катували місцевих жителів у Бучі/ соцмережі

Мешканець Бучі під Києвом розповів, як знущалися російські окупанти над мирними жителями у місті. Чоловік опинився у полоні загарбників, і його, як і інших чоловіків, жорстоко катували.

Спочатку орки катували і вбивали чоловіків, проте потім вони почали знищувати усіх без розбору. Розповідь місцевого жителя з’явилася у Telegram-каналі Буча Live.

Він зазначив, що в укритті, в якому він перебував, було приблизно 100 людей. Серед них багато дітей, жінок і людей похилого віку. Коли орки зайшли у місто, мирні мешканці вже ховалися в бомбосховищі. Це укриття було протиракетним і мало двоє герметичних дверей.

За словами оповідача, окупанти спустилися до їхнього укриття і почали вибивати двері. Коли їм вдалося вибити перші, люди вирішили відкрити другі двері, адже їх все одно заламали б, і могло б бути гірше.

Перші російські військові, які до них спустилися, нікого не чіпали. Вони дали людям трохи своїх сухпайків і сказали, щоб ті не виходили наверх 1-2 дні. Сказали, що нібито після зачистки всіх відпустять.

"Через два дні до нас зайшов вже інший загін. Ці теж сказали сидіти декілька днів і не виходити. Доки ми знаходились в укритті, на вулиці вже зібралось понад 50 одиниць техніки і дуже багато особового складу. Серед військових були буряти, білоруси і росіяни", – каже чоловік.

Проте на шостий день почалося справжнє пекло. Людей вивели на вулицю. Жінок з дітьми і літніх людей відпустили, а чоловіків почали бити, катувати і розстрілювати.

"Мене і ще 14 хлопців поставили на коліна і забрали телефони. Нас роздягли, почали шукати тату з націоналістичними символами (герби, руни і т. п.). Не знайшли. Хлопців, в яких знайшли фотографії техніки або якісь чати, які їм не сподобались, вбивали відразу. Комусь стріляли в бік і казали "это что бы домой не спешил", – каже житель Бучі.

Тих, хто лишився живим, допитували, намагаючись дізнатися, "де тероборона і де живуть атовці". Оповідач каже: окупанти розуміли, що їхні полонені нічого не знають, проте все одно продовжували усіх бити – було видно, що їм це подобається.

"Після побоїв до моєї голови піднесли автомат і зробили вистріл біля вуха, а потім вдарили прикладом по голові. В результаті нас відпустили. Із 15 хлопців лишилось шість. Я не міг повірити, що залишився живим", – каже чоловік.

Пізніше у місто приїхали кадирівці. Оповідач зазначає, що вони одразу почали себе поводити, як нелюди – чотири дні вони їздили і вбивали всіх, кого бачили на вулиці.

"Я спостерігав, як вони вбили дідуся, який просто сидів на лавці. Ми кожного дня когось хоронили. Клали тіла в ковш трактора, а потім, коли вони не бачили, копали могили і відносили їх туди. Ті кого нам все ж вдавалось похоронити, були з простреленими потилицями, вирізаними щоками та іншими слідами насильства", – каже чоловік.

Нагадаємо, після звільнення Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших українських населених пунктів від росіян відкрилися страшні звірства, які вчиняли там російські загарбники за час окупації. Там виявили багато тіл мирних мешканців, частину з яких не просто вбили, а закатували. Будинки та інша інфраструктура навколо просто зруйновані.

Президент Польщі Анджей Дуда після того, як побачив фотографії зі звільненої від російських окупантів Бучі, заявив, що Україні потрібно надати зброю для захисту від росіян. Звірства, які вчиняли окупанти в Бучі, заперечують ідею будь-якого компромісу, наголосив Дуда.

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