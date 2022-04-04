Знімки з Бучі заперечують ідею компромісу, Україні потрібна зброя – Дуда/ Reuters

Україні потрібно надати озброєння для захисту від російських окупантів. Фотографії звірств російських окупантів, які вони вчиняли в Бучі, заперечують ідею будь-якого компромісу.

Відповідну заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда, коли побачив оприлюднені знімки Бучі після звільнення міста від російських загарбників. Він наголосив, що речі потрібно називати своїми іменами, і злочинці є злочинцями.

"Злочинці мають бути названі злочинцями, притягнуті до відповідальності та засуджені. Знімки з Бучі заперечують переконання, що компроміс потрібно шукати за всяку ціну. Насправді захисникам України потрібні насамперед три речі: зброя, зброя та ще раз зброя", – написав Дуда у Twitter.

Нагадаємо, після звільнення Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших українських населених пунктів від росіян відкрилися страшні звірства, які вчиняли там російські загарбники за час окупації. Там виявили багато тіл мирних мешканців, частину з яких не просто вбили, а закатували. Будинки та інша інфраструктура навколо просто зруйновані.

Також раніше були оприлюднені супутникові знімки гігантської братської могили, яку вирили російські загарбники в Бучі на території церкви Андрія Первозванного, щоб ховати там тіла вбитих ними українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, у якій будуть зафіксовані усі російські окупанти, котрі вчиняли воєнні злочини проти українців.

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