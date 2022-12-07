"До вироку відправиться в пекло": екснардеп пояснив, чому Путін не дотягне до трибуналу

Тарас Чорновіл припустив, де можуть відбувати покарання злочинці з РФ після трибуналу.

Володимира Путіна можуть видати міжнародному трибуналу / newsonline24.com.ua

Рівень злочинів президента РФ Володимира Путіна, який розв'язав війну проти України - це злочини проти людяності, заявив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

"Безпосередньо організатори тих злочинів і натхненники, а не відповідальні за якісь окремі елементи, повинні отримати гарантоване довічне ув'язнення", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду відповідаючи на питання про можливість передачі Путіна в руки міжнародного трибуналу.

Співрозмовник вважає, що інші варіанти на трибуналі просто нереалістичні: "Менші терміни таким людям навряд чи можуть бути винесені".

Разом з тим він не виключив, що в умовах утримання під вартою, позбавлений висококласної медичної допомоги, нинішній президент РФ навряд чи довго протягне.

"І, відповідно, проживе не дуже довго, адже у нього купа онкологічних захворювань, які глушить російська медицина. Без цього він проживе максимум кілька місяців і ще до вироку відправиться в пекло. Але навіть якщо він виживе, то тоді постане питання про те, де саме він буде відбувати своє покарання. На період слідства він повинен бути у відповідній в'язниці Гаазького трибуналу в Нідерландах. Після вироку, звичайно, передбачено, що він повинен сидіти там, в Гаазі", - вважає аналітик.

Водночас він упевнений у тому, що справедливим місцем відбування покарання для осіб, засуджених за агресію в Україні, буде місце, де сталися військові злочини.

"Якщо таких злочинців через Гаазький трибунал буде проходити велика кількість, то це питання може стати реальним, і в Україні можуть запитати, чи готова вона прийняти таких людей і забезпечити їм тут відповідні умови, передбачені міжнародним законодавством. Поки засуджених Гаазьким трибуналом було не так багато за всю історію, і вони повинні перебувати у відповідній в'язниці міста Гаага", - додав Чорновіл.

Нагадаємо, петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона осіб.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає людей не зупинятися і продовжувати підписувати.

Ця петиція була опублікована в березні. Вона продовжує набирати підтримку, незважаючи на вимоги Росії до платформи видалити її.

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