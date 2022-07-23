"Найвдаліше місце для суду": в Україні пропонують провести трибунал над РФ у Харкові

Олексій Резніков / twitter.com/oleksiireznikov, pixabay

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував провести трибунал над РФ за її злочинами проти України - у Харкові.

Як написав Резніков в Twitter, Харків став би вдалим місцем для проведення трибуналу над російськими злочинцями.

"Салтівка в Харкові - найбільший житловий район України, за чисельністю населення - як Маріуполь. Зараз це одне з найбільших місць злочинів окупантів. Харків - перший форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги тут буде найвдаліше місце для суду над Росією", - йдеться в повідомленні.

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Трибунал для Шойгу

Міністра оборони РФ Сергій Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені. Унаслідок невиконаного завдання залишилися без посад командувачі ряду військових підрозділів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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