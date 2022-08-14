Хочуть відправити під міжнародний трибунал: пілоти РФ збирають компромат на командування - розвідка

Російські пілоти планують відправити керівництво під міжнародний трибунал / Фото tr.wikipedia.org

Російські пілоти хочуть відправити командування РФ під міжнародний трибунал. Вони збирають підтвердження отриманих ними наказів. Про це повідомили в українській розвідці.

При цьому окупанти намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти українців і знищують докази, що мають зв'язок з ними.

"Екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ", - йдеться у повідомленні.

Окупанти платять гроші за "стирання" їхніх відомостей з бойових наказів та розпоряджень.

"Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (Шайковка, Калузька обл.) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (Енгельс, Саратовська обл.) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (Енгельс), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України", - йдеться у повідомленні.

Вже відомо окупанти, які були причетні до цього:

командир 22 вбад – гвардії полковник Варпахович Микола;

командир 121 вбап – гвардії полковник Скітський Олег;

помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій Сергійович;

помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав Анатолійович;

заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.

Раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков висловив думку, що Путін уже більше не готує нових наступів в Україні. Йому зараз потрібен мир, а не пауза у війні. Тому для нього зараз єдиною метою є завершити війну, не програвши її, щоб він міг пред’явити своєму суспільству хоч якусь перемогу. З цієї причини він може запропонувати Україні "компроміс".

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції у Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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