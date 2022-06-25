До кінця року бої зійдуть нанівець: український розвідник пояснив, чому Путін не отримає успіху у війні

Український розвідник пояснив, чому Путін не отримає успіху у війні / t.me/DIUkraine і ua.depositphotos.com

Вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти. Такий прогноз озвучив генерал-майор Кирило Буданов - керівник української військової розвідки, повідомляє портал "ITV news".

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

Буданов підтвердив, що чимала частина успіхів української армії прямо залежить від міжнародної підтримки. І особливо відзначив у цьому зв'язку свіжу пропозицію уряду Великої Британії про навчання 10 тисяч українських військовослужбовців.

"Путін не доб'ється успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого", - підсумував Буданов.

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Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив-У Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того секретар РНБО Олексій Данилов стверджував, що армії України для переходу до контрнаступальної операції потрібно багато зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойових літаках, танках і тисячах безпілотних літальних апаратах. Також слід сформувати 6 бригад загальною чисельністю 25 тисяч осіб.

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