Під прицілом ППО, РСЗВ і катери: в ГУР анонсували нові удари по окупантах на Зміїному

Кирило Буданов розповів про ворожі цілі на захопленому росіянами українському острові.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про те, що військова операція ЗСУ на острові Зміїний триватиме до його звільнення від російських загарбників.
В ефірі національного телемарафону він розповів про ворожі цілі на захопленому російськими окупантами українському острові.
"На острові Зміїний є угруповання, що складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ", - зазначив керівник ГУР МО.
Буданов додав, що в українського командування є мета повного звільнення острова від загарбників: "Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція триватиме до повного звільнення острова Зміїний".
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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що в понеділок, 20 червня, бійці ЗСУ обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний.
Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.
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