Під прицілом ППО, РСЗВ і катери: в ГУР анонсували нові удари по окупантах на Зміїному

Острів Зміїний / Фото УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про те, що військова операція ЗСУ на острові Зміїний триватиме до його звільнення від російських загарбників.

В ефірі національного телемарафону він розповів про ворожі цілі на захопленому російськими окупантами українському острові.

"На острові Зміїний є угруповання, що складається з підрозділів ППО, підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, їх там три одиниці. Крім того, знаходиться катерна група і підрозділи спеціального призначення РФ", - зазначив керівник ГУР МО.

Буданов додав, що в українського командування є мета повного звільнення острова від загарбників: "Ця операція триває, наноситься вогневе ураження по цих об'єктах, і операція триватиме до повного звільнення острова Зміїний".

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що в понеділок, 20 червня, бійці ЗСУ обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний.

Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.

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