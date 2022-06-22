Авто нардепа-зрадника Ковальова підірвали на Херсонщині: це підтвердила українська розвідка

Розвідка підтвердила підрив автомобіля Ковальова / Олексій Ковальов, Скріншот

У Херсонській області був здійснений замах на вбивство колишнього нардепа від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який зрадив країну та перейшов на бік окупантів. Його автомобіль підірвали. Про це заявив начальний Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Буданов зазначив, що з автомобілем зрадника Ковальова сталася "певна дія". Однак поки невідомо, живий екснардеп чи ні.

"Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірвано. В якому стані перебуває цей колаборант та зрадник, ми з'ясовуємо", - розповів він.

Нагадаємо, раніше агент НАБУ Євген Шевченко заявив про те, що Олексія Ковальова було знищено. Він опублікував відео, на якому було видно понівечену автівку.

Як відомо, оперативники ДБР встановили, що Ковальов перейшов на бік окупантів. Підконтрольні йому підприємства постачали продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ.

3 травня стало відомо, що нардепа-зрадника виключили зі складу фракції. Згодом у ДБР порушили кримінальне провадження щодо Ковальова за колабораційну діяльність.

читайте такожУ Херсоні розстріляли співробітників ФСБ в ресторані: Арестович розповів подробиці

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ зараз знаходяться близько в 15 км від Херсона. З'явилися серйозні підстави для звільнення міста в майбутньому. Українські військові зуміли пробити оборону окупантів і вже бачать місто в біноклі.

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