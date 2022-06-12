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Росія планує захопити всю Україну, у Москви є план на 120 днів війни - ГУР

12 червня 2022, 10:05

Ворог застосовує проти України 103 батальйонних тактичних групи і може перекинути ще 40 БТГр, вважає Вадим Скібіцький.

Війська РФ ЗСУ
Росія змушена коригувати завдання через невдачі на фронті - Гур / Колаж Reuters, Генштаб ЗСУ

У Росія є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті. Через невдачі вони змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на низці напрямків. Москва, як і раніше, ставить перед собою завдання захоплення української держави і може перекинути ще 40 батальйонних тактичних груп. Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Як повідомив Департамент комунікацій ГУР, у російської влади є план на війну з Україною на 120 днів. Подальші їхні дії залежатимуть від ситуації на фронті.

читайте такожЗСУ вдарили з флангу і зірвали наступ росіян на Запоріжжя - Арестович"У нас є підтверджена інформація, що у росіян є план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану залежатиме від того наскільки противник досягне успіху або навпаки зазнає поразки на сході України. Однак мети так званої спеціальної військової операції, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягти", - пояснив Скібіцький.

За його словами, у зв'язку з невдачами військ загарбника Генштабу РФ доводиться кожні 30 днів міняти свої плани щодо вторгнення і акцентувати зусилля тільки на конкретних напрямках.

Також представник розвідки зазначив, що на території України наразі 103 батальйонних тактичних групи російських військ. Ще 40 БТГр в резерві і можуть взяти участь у бойових діях.

Крім того, незважаючи на провал бліцкригу, Росія, як і раніше, ставить перед собою завдання захоплення всієї території України.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що ЗСУ наразі не можуть перейти до контрнаступу.. Причиною тому є брак зброї. У російських військ серйозна перевага в озброєннях, тоді як Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що армії України для переходу до контрнаступальної операції потрібно багато зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойові літаки, танки і тисячі безпілотних літальних апаратах. Також слід сформувати 6 бригад загальною чисельністю 25 тисяч осіб.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що в України є проблеми зі зброєю. На Донбасі у російських військ тотальна перевага в артилерії. Якщо Захід не посилить військову допомогу Києву, українським військам буде складно зупинити наступ РФ, не кажучи вже про перехід до контрнаступальної операції.

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