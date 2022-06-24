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РФ підриватиме будинки в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну - розвідка

24 червня 2022, 16:43

Російські спецслужби готуються до підриву житлових будинків та лікарень у білоруському Мозирі.

взрыв, ФСБ, теракт
РФ планує теракти в Білорусі / Фото t.me/dsns_telegram, Reuters

Росія намагається всіма способами втягнути Білорусь у війну проти України. Для цього вони готують теракт у Мозирі - хочуть підірвати житлові будинки. Про це заявили у Головному управлінні розвідки України.

У Мозир вже прибули диверсанти.

"Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу", - йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, Росія буде намагатися повторити сценарій, який влада застосовували під час війни у Чечні. Тоді спецслужби РФ підірвали квартири у кількох будинках в Рязані, звинувативши у всьому "чеченських бойовиків".

" Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи", - додали у розвідці.

У Кремлі очікують, що це створить для Лукашенка умови, які не залишать можливості уникнути участі у війні. У розвідці переконані, що саме через це білоруські офіцери розпочали евакуацію своїх сімей.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв,"розвитком держави".

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