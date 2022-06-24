РФ довелося перейти на старі літаки і пілотів-найманців: в розвідці Британії назвали причину

РФ довелося перейти на старі літаки і пілотів-найманців/ Фото Reuters, Facebook

Росія змушена використовувати старі літаки і наймати пілотів приватних військових компаній, тому що в неї уже не вистачає добре підготовленого особового складу. До такої ситуації призвели, зокрема, великі бойові втрати РФ на фронті.

Про це розповіла розвідка Міноборони Великої Британії в огляді, який був оприлюднений 24 червня. У розвідці нагадали, що ЗСУ 17 червня збили російський штурмовик Су-25 і захопили у полон пілота, який встиг катапультуватися. Як виявилося, пілот був найманцем ПВК "Вагнера".

Той факт, що РФ змушена наймати пілотів приватних військових компаній, вказує на те, що країна-агресорка має недостатньо підготовлених екіпажів, проте з усіх сил намагається підтримати вторгнення в Україну.

При цьому захоплений у полон пілот-найманець під час вильотів користувався комерційними пристроями GPS, а не російським військовим обладнанням для навігації.

"Це, ймовірно, вказує на те, що літаки "Вагнера" є більш старими моделями Су-25 і що ВПС Росії не надають "Вагнеру" сучасне обладнання авіоніки", – зазначається у повідомленні.

Раніше голова Луганської ОВА заявив, що українським військовим наказали відходити від Сєвєродонецька на Луганщині, адже немає сенсу лишатися на розбитих позиціях – через це зростає кількість загиблих.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська окупантами не стане сильним поворотним моментом, який здатний змінити хід війни.

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