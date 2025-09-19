До 1000 атак на день: окупанти збільшать удари по Україні - Умєров

Коротко:
- Після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці атаки на Україну посилилися
- Україні потрібно більше ППО
Україні потрібно більше систем ППО і дронів-перехоплювачів, оскільки окупанти можуть розширити свої атаки до кінця року. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв'ю для CNN.
За словами Умерова, після зустрічі диктатора Володимира Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилилися.
"І вона (РФ) поєднує атаки з використанням крилатих і балістичних ракет і дронів-камікадзе", - заявив секретар РНБО.
Він подякував союзникам у США та ЄС за фінансування оборони України. Також Умеров нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через програму PURL.
"Нам, звичайно, потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак - до 1000 на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну", - наголосив Умєров.
На запитання, чи справді тривають переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО відповів, що Київ підтримав мирну ініціативу Трампа і наразі сторони обговорюють тільки гуманітарну частину про звільнення українських військовополонених.
За словами Умерова, під час візиту до Вашингтона європейських лідерів і президента Володимира Зеленського вдалося домовитися про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.
"На цьому етапі ми чекаємо, коли відбудуться ці зустрічі", - сказав секретар РНБО.
Умєров додав, що вважає Трампа єдиною людиною, яка зможе завершити війну.
"Росія його підводить і в неї немає зобов'язань продовжувати переговори. Я вважаю, що війну треба закінчувати на цьому етапі", - підсумував він.
Україні загрожує дефіцит ракет: ППО під загрозою
Україна може зіткнутися з нестачею засобів ППО, попереджає Financial Times. Загроза особливо велика в разі, якщо Росія продовжить нарощувати інтенсивність ракетних і безпілотних атак або збереже їх на поточному високому рівні - в цьому випадку підрозділи української протиповітряної оборони можуть відчути гострий дефіцит ресурсів.
Побоювання посилюються на тлі уповільнення поставок озброєнь зі США. Зокрема, йдеться про ракети, які купують безпосередньо у виробників у рамках окремої програми - Ініціатива сприяння безпеці України. Ці поставки здійснюються нерівномірно, партіями, що створює перерви в постачанні і підвищує ризики в умовах ескалації.
Раніше Володимир Зеленський анонсував важливі оборонні пакети для України. Партнери України обіцяють інвестувати у виробництво української зброї.
Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. Зокрема, до переліку увійшли майже 40 тисяч снарядів для САУ Gepard і 150 БПЛА HF-1.
Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.
