До 1000 атак на день: окупанти збільшать удари по Україні - Умєров

Умєров вважає Трампа єдиною людиною, яка зможе завершити війну.

https://glavred.net/ukraine/do-1000-atak-v-den-okkupanty-uvelichat-udary-po-ukraine-umerov-10699520.html Посилання скопійоване

Україні потрібно більше дронів-перехоплювачів, вважає Умєров / колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Коротко:

Після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці атаки на Україну посилилися

Україні потрібно більше ППО

Україні потрібно більше систем ППО і дронів-перехоплювачів, оскільки окупанти можуть розширити свої атаки до кінця року. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв'ю для CNN.

За словами Умерова, після зустрічі диктатора Володимира Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилилися.

відео дня

"І вона (РФ) поєднує атаки з використанням крилатих і балістичних ракет і дронів-камікадзе", - заявив секретар РНБО.

Він подякував союзникам у США та ЄС за фінансування оборони України. Також Умеров нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через програму PURL.

"Нам, звичайно, потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак - до 1000 на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну", - наголосив Умєров.

На запитання, чи справді тривають переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО відповів, що Київ підтримав мирну ініціативу Трампа і наразі сторони обговорюють тільки гуманітарну частину про звільнення українських військовополонених.

За словами Умерова, під час візиту до Вашингтона європейських лідерів і президента Володимира Зеленського вдалося домовитися про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.

"На цьому етапі ми чекаємо, коли відбудуться ці зустрічі", - сказав секретар РНБО.

Умєров додав, що вважає Трампа єдиною людиною, яка зможе завершити війну.

"Росія його підводить і в неї немає зобов'язань продовжувати переговори. Я вважаю, що війну треба закінчувати на цьому етапі", - підсумував він.

Україні загрожує дефіцит ракет: ППО під загрозою

Україна може зіткнутися з нестачею засобів ППО, попереджає Financial Times. Загроза особливо велика в разі, якщо Росія продовжить нарощувати інтенсивність ракетних і безпілотних атак або збереже їх на поточному високому рівні - в цьому випадку підрозділи української протиповітряної оборони можуть відчути гострий дефіцит ресурсів.

Побоювання посилюються на тлі уповільнення поставок озброєнь зі США. Зокрема, йдеться про ракети, які купують безпосередньо у виробників у рамках окремої програми - Ініціатива сприяння безпеці України. Ці поставки здійснюються нерівномірно, партіями, що створює перерви в постачанні і підвищує ризики в умовах ескалації.

Військова допомога Україні - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський анонсував важливі оборонні пакети для України. Партнери України обіцяють інвестувати у виробництво української зброї.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. Зокрема, до переліку увійшли майже 40 тисяч снарядів для САУ Gepard і 150 БПЛА HF-1.

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред