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Російські мільярди на ППО: Умєров розкрив, що отримає Україна від Британії

Руслан Іваненко
25 червня 2025, 20:02оновлено 25 червня, 21:26
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Велика Британія закуповує для України 350 сучасних ракет за кошти з прибутків заморожених російських активів.
Умеров, Путин
Міністр оборони Умеров дякує британським партнерам за підтримку і допомогу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

  • Україна отримає 350 ракет ППО від Великої Британії за кошти з заморожених активів РФ
  • Програма ERA залучила понад 2 млрд фунтів для посилення української протиповітряної оборони
  • Британія найближчим часом передасть Україні ще 5 зенітно-ракетних комплексів

Велика Британія передасть Україні 350 сучасних ракет для зенітно-ракетних комплексів, спеціально розроблених з урахуванням потреб нашої країни. Поставка ракет здійснюється за кошти, отримані з заморожених російських активів. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров,

Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити понад 2 мільярди фунтів стерлінгів із доходів від відсотків заморожених активів Росії. Рустем Умеров наголосив на важливості такого механізму як справедливого способу, коли країна-агресор має нести відповідальність за наслідки війни.

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"Це важливий механізм справедливості — коли країна-агресор платить за наслідки власної війни", — зазначив він.

Крім того, найближчим часом Україна отримає ще п’ять таких зенітно-ракетних комплексів від британських партнерів.

Міністр також висловив вдячність уряду Великої Британії, Прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони та захисті життя громадян.

Військова допомога Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна може вільно використовувати західне озброєння, зокрема й ракети Taurus. Однак, як пише The Guardian, рішення про передачу цих ракет досі не ухвалено, а сам Мерц останнім часом уникає прямих відповідей на запитання щодо причин зволікання, ймовірно через внутрішньополітичний спротив у Німеччині.

Напередодні чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони узгодили подальші спільні кроки та обговорили посилення дипломатичного тиску на Росію.

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Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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