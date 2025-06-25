Російські мільярди на ППО: Умєров розкрив, що отримає Україна від Британії

Велика Британія закуповує для України 350 сучасних ракет за кошти з прибутків заморожених російських активів.

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Міністр оборони Умеров дякує британським партнерам за підтримку і допомогу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

Україна отримає 350 ракет ППО від Великої Британії за кошти з заморожених активів РФ

Програма ERA залучила понад 2 млрд фунтів для посилення української протиповітряної оборони

Британія найближчим часом передасть Україні ще 5 зенітно-ракетних комплексів

Велика Британія передасть Україні 350 сучасних ракет для зенітно-ракетних комплексів, спеціально розроблених з урахуванням потреб нашої країни. Поставка ракет здійснюється за кошти, отримані з заморожених російських активів. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров,

Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити понад 2 мільярди фунтів стерлінгів із доходів від відсотків заморожених активів Росії. Рустем Умеров наголосив на важливості такого механізму як справедливого способу, коли країна-агресор має нести відповідальність за наслідки війни.

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"Це важливий механізм справедливості — коли країна-агресор платить за наслідки власної війни", — зазначив він.

Крім того, найближчим часом Україна отримає ще п’ять таких зенітно-ракетних комплексів від британських партнерів.

Міністр також висловив вдячність уряду Великої Британії, Прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони та захисті життя громадян.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна може вільно використовувати західне озброєння, зокрема й ракети Taurus. Однак, як пише The Guardian, рішення про передачу цих ракет досі не ухвалено, а сам Мерц останнім часом уникає прямих відповідей на запитання щодо причин зволікання, ймовірно через внутрішньополітичний спротив у Німеччині.

Напередодні чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони узгодили подальші спільні кроки та обговорили посилення дипломатичного тиску на Росію.

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