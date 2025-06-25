Російські мільярди на ППО: Умєров розкрив, що отримає Україна від Британії

Коротко:
- Україна отримає 350 ракет ППО від Великої Британії за кошти з заморожених активів РФ
- Програма ERA залучила понад 2 млрд фунтів для посилення української протиповітряної оборони
- Британія найближчим часом передасть Україні ще 5 зенітно-ракетних комплексів
Велика Британія передасть Україні 350 сучасних ракет для зенітно-ракетних комплексів, спеціально розроблених з урахуванням потреб нашої країни. Поставка ракет здійснюється за кошти, отримані з заморожених російських активів. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров,
Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити понад 2 мільярди фунтів стерлінгів із доходів від відсотків заморожених активів Росії. Рустем Умеров наголосив на важливості такого механізму як справедливого способу, коли країна-агресор має нести відповідальність за наслідки війни.
"Це важливий механізм справедливості — коли країна-агресор платить за наслідки власної війни", — зазначив він.
Крім того, найближчим часом Україна отримає ще п’ять таких зенітно-ракетних комплексів від британських партнерів.
Міністр також висловив вдячність уряду Великої Британії, Прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони та захисті життя громадян.
Військова допомога Україні - новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна може вільно використовувати західне озброєння, зокрема й ракети Taurus. Однак, як пише The Guardian, рішення про передачу цих ракет досі не ухвалено, а сам Мерц останнім часом уникає прямих відповідей на запитання щодо причин зволікання, ймовірно через внутрішньополітичний спротив у Німеччині.
Напередодні чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Крім того, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони узгодили подальші спільні кроки та обговорили посилення дипломатичного тиску на Росію.
Читайте також:
- Капкан для Кремля: Зеленський озвучив два кроки для завершення війни
- Секрет успіху "Сапсана": експерт розкрив, скільки ракет потрібно для ефективних ударів
- У РФ мало шансів для успіху: в ISW розкрили, чи закінчиться війна у 2025 році
Кір Стармер - що про нього відомо
Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.
На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.
Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.
У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.
"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.
Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.
"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред