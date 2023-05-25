"Для чого такі цинічні вбивства?": Зеленський емоційно звернувся до іранців

Глава держави зауважив, що хоч українські захисники і навчилися збивати більшість дронів-камікадзе, які Іран передає Росії, але все ж таки є влучання та жертви.

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Зеленський емоційно звернувся до іранців / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, defence-ua com, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав народ Ірану не стати співучасниками жорстокої війни країни-агресорки Росії проти України, в якій окупанти використовують іранські дрони-камікадзе для атак на мирне населення нашої країни. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану. До всіх – до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати", - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що хоч українські захисники і навчилися збивати більшість дронів-камікадзе, які Іран передає Росії, але все ж таки є влучання та жертви.

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"Коли іранський дрон убиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них удома, то для чого це вам, матері й батьки в Ірані? Коли ваш "Шахед" б’є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б’є другий "Шахед", забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших… Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни?", - звернувся президент.

Зеленський додав, що у результаті допомоги агресору Іран лиш отримує іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми. Він висловив упевненість, що люди Ірану мають бути на іншому боці історії – не зі злом.

"Росія почала цю війну заради поневолення. Це війна колонізатора проти сусідньої нації…. Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія. Ваші "Шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії", - підсумував український гарант.

Російський терор проти мирних українців

Як повідомляв Главред, у ніч на понеділок, 22 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Загроза повітряної атаки з боку російських окупантів була в більшості областей України, крім західних. У Дніпрі вночі гриміли вибухи, їх було не менше 40. Окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed, ракет типу Х-22, балістичних ракет різних типів (Іскандер-до, Іскандер-М, можливо С-400).

Пізніше стало відомо, що 22 травня російські окупанти атакували з повітря Дніпропетровську область. Захисники українського неба збили 15 безпілотників і чотири крилаті ракети. Але, на жаль, є і "прильоти", зафіксовані руйнування, постраждали 8 осіб.

Окрім того, у ніч на суботу, 20 травня, в Києві оголошувалася повітряна тривога через атаку російських окупантів іранськими безпілотниками типу Shahed. У місті прогриміла серія гучних вибухів, в результаті падіння уламків БпЛА є руйнування. Як повідомили у Київській ОВА, ворог здійснив одинадцяту повітряну атаку на столицю з початку травня. Окупанти використовували баражуючі боєприпаси дрони-камікадзе.

Дивіться відео, як ЗСУ на танку штурмують позиції окупантів:

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