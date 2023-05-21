Став більш агресивним та цілеспрямованим: експертка проаналізувала, як змінилося обличчя Зеленського

Фахівчиня з фізіогноміки зауважила, що на початку війни було помітно, як президент дуже довго не спав, оскільки під його очима були темні кола.

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Експертка проаналізувала, як змінилося обличчя Зеленського / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Експертка з фізіогноміки Тетяна Ларіна поділилася своїм аналізом про те, як змінилося обличчя президента України Володимира Зеленського під час війни. Вона зазначила, що український лідер пройшов складний шлях, а тому його зовнішність зазнала суттєвих змін.

"На початку 2022 року, коли ще не почалась повномасштабна війна, президент був гарним чоловіком, я б навіть сказала хлопцем. Він намагався бути приємним, лагідним, сподобатись всім. 2022 року він говорив про мир. Було відчуття стурбованості. В одному із його промов можна спостерігати крик душі, хоча він намагається бути лагідним", - розповіла Ларіна в інтерв'ю ТСН.ua.

Фахівчиня з фізіогноміки зауважила, що на початку війни було помітно, як президент дуже довго не спав, оскільки під його очима були темні кола. А вже у квітні-травні 2022 року обличчя українського гаранта почало змінюватись.

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"Проблеми починались у квітні-травні. Тоді ж його промови починають змінюватись – він стає більш агресивним, жорсткішим. Щелепа напружена, губи стають тоншими. У нього біля носа з'являється зморшка огиди на все, що відбувається. Коли ми весь час думаємо, у нас на лобі з'являється зморшка, це свідчення цілеспрямованості", - сказала Ларіна.

Вона наголосила, що саме тоді Зеленський перестав думати про те, щоб сподобатись людям. Він став більш агресивним.

"Десь у вересні я побачила, що "мішки" під очима зникають, але з'являються зморшки. Тоді обличчя набуває іншого вигляду. Зараз я все одно бачу, що обличчя змінюється", - сказала експертка.

Ларіна також проаналізувала поведінку Зеленського. Так, коли він зустрічається з іноземними партнерами, то однією рукою тисне руку партнера, а іншою – торкається його плеча.

"Кили ми відчуваємо себе у близьких стосунках чи навіть більше – ми можемо собі подібне дозволити", - пояснила фахівчиня з фізіогноміки.

Вона зауважила, що у порівнянні з російським диктатором Володимиром Путіним, глава української держави набагато більше змінився.

"Я б не побажала нікому пройти через те, що проходить Зеленський. Путін змінювався довго і це не так разюче можна побачити", - сказала Ларіна.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України продовжують виконувати важливе завдання в Бахмуті. Російська Федерація не контролює місто. За словами українського гаранта, військове командування цінує життя наших військових, які продовжують виконувати дуже важливе завдання в місті.

Також Главред розповідав, що президент України Володимир Зеленський хоче провести саміт формули миру в липні, коли з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ пройде 500 днів.

"Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну", - сказав президент.

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