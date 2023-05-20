РФ атакувала Київ дронами Shahed: у місті є руйнування, від уламків горіли багатоповерхівки

Всі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам української ППО.

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РФ атакувала Київ дронами-камікадзе / pixabay.com, Telegram

У ніч на суботу, 20 травня, в Києві оголошувалася повітряна тривога через атаку російських окупантів іранськими безпілотниками типу Shahed.

У місті прогриміла серія гучних вибухів, в результаті падіння уламків БпЛА є руйнування, повідомила прес-служба Київської військової адміністрації.

Зазначається, що ворог здійснив одинадцяту повітряну атаку на столицю з початку травня. Окупанти використовували баражуючі боєприпаси дрони-камікадзе.

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Всі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. При цьому інформації про постраждалих на даний момент не надходило, розповіли в КМВА.

В результаті падіння уламків:

у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежу ліквідовано;

у Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

у Солом'янському районі - дорожнє покриття та автотранспорт.

У КМВА заявляють, що таким чином росіяни хочуть завдати поразки по ключових об'єктах в Києві і одночасно виснажити ресурси ППО.

Крім того, таким чином противник "прагне тримати в глибокій психологічній напрузі цивільне населення".

РФ атакувала Київ дронами / t.me/s/VA_Kyiv

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, в ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі.

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 18 травня російські окупанти випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного і наземного базування. 29 з них збиті захисниками українського неба.

16 травня російські окупанти атакували Україну з Північного, Південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

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