Моторошне вбивство на Хмельниччині: 23-річна дівчина по-звірячому розправилася з літнім чоловіком

Дівчина порізала дідуся / НПУ

Моторошне вбивство у Хмельницькій області. Там молода дівчина жорстоко вбила чоловіка. Після цього, вона намагалася спалити його тіло, щоб замести сліди.

Як повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку Нацполіції, трагедія сталася в одному з сіл Кам'янець-Подільського району, де в приватному будинку місцеві жителі випадково виявили порізане тіло 60-річного чоловіка.

Слідчі запідозрили раніше неодноразово судиму 23-річну дівчину, яка гостювала у своєї жертви. Вони посварилися і дівчина схопила ніж, кілька разів вдаривши ним опонента.

Потерпілий від отриманих травм помер на місці. Потім дівчина вирішила спалити тіло, але у неї це не вийшло. Незабаром вона втекла.

"Фігурантка затримана в порядку статті 208 КПК України", - розповіли в пресслужбі Департаменту карного розшуку.

Нагадаємо, у Росії спортсменка вбила підлітка. Марія Корнєєва здійснювала окультний ритуал. Вона вирізала на спині у хлопчика пентаграму від чого він і помер.

Також раніше в Ізмаїльському районі Одеської області жінка вдарила знайомого каменем по голові і позбулася тіла, скинувши його в канал. Труп випадково виявили місцеві жителі.