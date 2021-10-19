Загорнула в пакет та поклала до морозилки: жінка зізналася у вбивстві новонародженого

35-річну жінку визнали винною / Reuters

На Рівненщині жінка передчасно народила вдома дитину і самостійно перерізала йому пуповину. А потім загорнула немовля в рушник і пакет і поклала його до морозильної камери.

Дубровицький районний суд визнав винною 35-річну жінку в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини, повідомили в прокуратурі Рівненської області

Жінка запевняла, що дівчинка народилася передчасно і мертвою. Однак, за даними судово-медичної експертизи та в результаті проведених слідчих дій, поліцейські встановили, що жінка народила дитину орієнтовно на 37 тижні вагітності. Також експертиза підтвердила, що дівчинка народилася живою, а смерть настала через загальне переохолодження організму.

Читайте такжеРізала ножем шию дитини: на Львівщині жінка по-звірячому вбила сім'юВ ході судового розгляду обвинувачена свою провину повністю визнала. Суд призначив жінці покарання - 3 роки позбавлення волі, а на підставі ст.75 КК України звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Раніше ми розповідали, що в Житомирі жінка заявила в поліцію, що її 27-річна дочка народила в одній з лікарень міста, але немовля померло. В ході розслідування правоохоронці з'ясували несподівані деталі. Під час перевірки цього факту поліцейські виявили, що зазначена жінка в цій лікарні не народжувала.

Також повідомлялося, що у Кропивницькому від новонародженої дівчинки відмовилася мама. Вона разом з хлопцем принесла дитину в пологове відділення і заявила, що вона їй не потрібна. Новоспечена мама написала відмову від своєї новонародженої дитини. При цьому працівники лікарні вмовляли її поміняти своє рішення, але ніякі вмовляння на неї не подіяли.