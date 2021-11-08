Вбивство спортсмена через українську мову: подробиці про загиблого

Загиблий Микола Балабатько / Facebook Н. Балабатько

Стали відомі подробиці про загиблого спортсмена по джиу-джитсу Миколу Балабатька, якого вбили в Києві на проспекті Петра Григоренка.

Що відомо про загиблого спортсмена Миколу Балабатька

За словами тренера 26-річного загиблого спортсмена, він раніше займався в столичному спортивному клубі бразильським джиу-джитсу, повідомляє Суспільне.

Його друг Іван Нестеренко підкреслив, що останнім часом Микола почав займатися бодібілдінгом.

"Я думаю, що ця ситуація сталася через те, що Коля був високим, накачаним спортсменом, і той чоловік розумів, що в бійці не переможе, тому так сталося", — каже Іван.

Микола був єдиним сином у батька Олега Балабатька, повідомляє ТСН.

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Микола Балабатько раніше навчався в колегіумі №98 в Запоріжжі. Потім переїхав на навчання до Києва, де став студентом Національного університету фізичного виховання і спорту України. Але вуз він так і не закінчив.

Загиблий Микола Балабатько / Facebook Н. Балабатько

15 грудня Миколі мало виповнитися 27 років.

У 2011 році хлопець зацікавився джиу-джитсу. У 2015 році він став бронзовим призером Всеукраїнського турніру з джиу-джитсу і вирішив на цьому зупинитися і займатися бізнесом.

У рідній Кирилівці сьогодні прощатимуться з убитим Миколою Балабатьком.

"Я тебе любив, люблю і буду любити! Поки ти тут - там побачимося. Прости мене грішного за все", — звернувся до свого сина Олег Балабатько.

/ Facebook Н.Балабатько

Раніше повідомлялося про загибель спортсмена по джиу-джитсу Миколи Балабатько. Він отримав удар ножем у серце і помер на місці події.

Допомогу йому намагався надати співробітник поліції, проте зусилля виявилися марними.

За словами батька загиблого, причиною трагедії став напад п'яного вихідця з Луганська, якому не сподобалася Українська мова хлопця.

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