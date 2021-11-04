Жорстоке вбивство українки в орендованій квартирі в Рівному: щоби втекти, підозрюваний змінив зовнішність

Поліцейські розшукують громадянина Туреччини, підозрюваного у вбивстві 38 - річної жінки / УНІАН

У вівторок, 2 листопада, в орендованій квартирі на вулиці Волинської Дивізії в Рівному знайшли тіло 38-річної мешканки міста. У скоєнні вбивства підозрюють 48-річного Каратаса Екрема з Туреччини, якому вона подобово орендувала житло.

Тіло на підлозі кухні виявила о 10:20 власниця будинку, яка навідалася до квартири, бо орендарка перестала відповідати на дзвінки. Рідні загиблої Оксани тим часом повідомили в поліцію про зникнення жінки.

"Після того як ввечері її не було, вона не повернулася, мати, дочка, її сім'я почали хвилюватися і повідомили на лінію 102, що вона пропала безвісти. Потім під час огляду і після спілкування з власницею квартири, яка повідомила її ім'я, ми зрозуміли, що це та жінка, яка зникла", – розповів начальник Нацполіції в області Сергій Крошко, передає пресслужба відомства.

За його словами, жінка приходила в орендовану квартиру, щоби допомогти іноземцю по господарству. За попередніми даними, жінка померла через численні удари в голову. Знаряддя злочину поки не знайшли.

"У жінки виявили травму голови. Ймовірно, били якимось тупим, а можливо і не зовсім тупим предметом. Розсічення на голові численні", - сказав Крошко.

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ТСН уточнює, що підозрюваний у вбивстві іноземець, за словами сусідів, ще з літа упадав за Оксаною, чекав на неї під під'їздом для побачень. У поліції кажуть, що найвірогідніша причина розправи – гроші. Мовляв, саме заради наживи чоловік і знайомився з українськими жінками.

Власниця квартири, в якій сталося вбивство, відмовилася від коментарів. Сусіди кажуть, що жодних криків не чули.

У загиблої жінки залишилася 10-річна дочка і мати.

48-річний Каратас Екрем, якого підозрюють у вбивстві, приїхав в Україну в 2018-му році. У поле зору правоохоронців досі не потрапляв.

Каратас Екрем / facebook.com/police.in.Rivne.region

У поліції запевняють, що є низка доказів, що саме він міг вбити Оксану. Після скоєння злочину чоловік зробив все, щоби бути менш впізнаваним.

"Коли він залишав місце злочину, він змінив зовнішність - постригся, поголився і вийшов вже зовсім іншим. Викинув, найімовірніше, знаряддя злочину і спокійно пішов до автовокзалу. Сів на маршрутку, яка прямує в напрямку Києва", — сказав заступник керівника поліції Рівненської області.

Слідчі порушили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією "Умисне вбивство". Якщо провину іноземця доведуть, йому загрожує до 15 років за ґратами. Кордони для його виїзду вже заблоковано. Також поліція звертається до всіх, хто знає про місцезнаходження Каратаса Екрема, повідомити анонімно на лінію 102.

Як повідомляв Главред, в Рівненській області в місті Костопіль дев'ятирічна дівчинка заступилася за свою маму, яку жорстоко бив співмешканець. Дитина увігнала в чоловіка ніж.

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