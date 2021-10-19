Брата покійного мера Кривого Рогу знайшли мертвим: поліція відкрила справу про вбивство

Брата мера Кривого Рогу могли вбити / соцмережі

Стало відомо, за якою статтею розслідують смерть брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова-Андрія.

За даними пресслужби Дніпропетровської обласної прокуратури, кримінальну справу відкрито за статтею про умисне вбивство.

"Криворізькою центральною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті жителя Кривого Рогу (ч.1 ст. 115 КК України)", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, тіло Андрія Павлова знайшли сьогодні в його квартирі. У поліції зазначили, що слідів насильства на ньому не виявлено. При цьому, воно направлено на експертизу. Деякі блогери стверджують, що смерть брата покійного мера Кривого Рогу не кримінал, а наслідок зловживання алкоголем або ж коронавірусної інфекції.

Через деякий час після інформації про знайдене тіло, днепропетровські правоохоронці опублікували відео з показаннями чоловіка, який першим знайшов мертвим рідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрія, на яких знайомий Андрія Павлова розповів, як все сталося і підтвердив інформацію про важкий стан чоловіка.