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Випадкове убивство українки на зйомках фільму з Болдвіном: відомі останні слова Гатчинс

2 листопада 2021, 08:08

Після пострілу на знімальному майданчику почалася паніка. Члени команди намагалися допомогти Гатчинс і зупинити кровотечу. Галина була при свідомості.

Галина Хатчінс
Галину Гатчинс випадково застрелив Алек Болдвін/ Фото halynahutchinsdp.com

Стали відомі останні слова оператора-постановника з України Галини Гатчинс, яку випадково під час знімання фільму "Іржа" в Нью-Мексико (США) застрелив відомий голлівудський актор Алек Болдвін.

Після того, як пролунав постріл, актор до останнього не розумів, що сталося. Адже пістолет не повинен був бути заряджений, повідомляє Los Angeles Times.

"Що тільки що сталося? Що це було?"- повторював Болдвін.

На майданчику почалася паніка, люди стали кликати на допомогу лікаря. При цьому члени команди намагалися допомогти Гатчинс і зупинити кровотечу. Галина ще перебувала у свідомості.

"Це недобре. Це абсолютно марно", - сказала українка.

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За кілька годин її серце перестало битися.

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Як повідомляв Главред, трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня.

Кінооператор Галина Гатчинс отримала наскрізне поранення грудей. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.

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Алек Болдвін після випадкового вбивства українки заявив, що його серце розбито, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події. Поліція не пред'явила актору звинувачень у вбивстві українки.

У компанії фільму стверджують, що пістолет був заряджений холостими патронами і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стовбурі. Таким чином осколками, що розлетілися, поранило 42-річного оператора Галину Гатчвнс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соузу, якого вже виписали з лікарні.

viber
Алек Болдвін новини шоу бізнесу Галина Гатчинс
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