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"Психіка не витримує": у Маріуполі під завалами будинків знаходять багато трупів

7 травня 2022, 19:59

Кількість людських тіл і їхніх фрагментів під завалами зводить з розуму. Під кожним будинком, який вони розгрібали, знаходилося близько 80-100 трупів.

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У Маріуполі під завалами знаходять тіла загиблих / Фото : t.me/andriyshTime

У Маріуполі під кожним зруйнованим будинком, розбираючи завали, знаходять по 80-100 трупів, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко розповів історію одного з учасників розбору завалів в Маріуполі, не називаючи імені, так як ця людина ще в Маріуполі і в постійній небезпеці.

Під натиском окупантів і щоб прогодувати сім'ю, тиждень тому він зголосився розгрібати в місті завали. Людина витримала всього декілька днів. Каже, що люди, які працювали на розборі завалів, блювали і впадали в мовчазний ступор, з ними регулярно траплялися істерики.

"Кількість людських тіл і їхніх фрагментів під завалами зводить з розуму. Під кожним будинком, який вони розгрібали, знаходилося близько 80-100 трупів. Тому цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не збігатися", - пише радник мера міста. .

За повідомленнями чоловіка, який розбирав завали, у людей в місті масово трапляються нервові зриви.

"Деякі раптово і невчасно починають сміятися, деякі плачуть. Люди стали більше по місту пересуватися і бачать всі жахи, всі руйнування. Тепер вся картина у них перед очима. Психіка не витримує радощів "русского мира"", - пише Андрющенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що своїм бомбардуванням заводу "Азовсталь" російські окупанти вбили маленьку дівчинку, яка подарувала одному з українських бійців свою іграшку ‒ гусака. Про це написав сам військовий, якого звати Іван Богдан.

За його словами, ще наприкінці березня 2022 року в бомбосховищі "Азовсталі" дівчинка подарувала йому м'яку іграшку ‒ ганчіркового гусака.

На вигляд дитині було від 10 до 12 років.

"Сьогодні мені повідомили, що днями вона загинула під час чергового авіаційного бомбардування росіян. Вибач, малятко, що не встигли тебе евакуювати і дати можливість знову радіти життю", - сказав він.

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