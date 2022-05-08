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Захист Маріуполя: у розвідці Азова назвали 4 варіанти дій

8 травня 2022, 16:16

У критичній ситуації у військових є кілька варіантів, каже Ілля Самойленко.

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Захисники Маріуполя / Скріншот

Для захисників Маріуполя неприйнятна можливість здатися ворогові, заявив на брифінгу з оточеного заводу Азовсталь офіцер розвідки управління Азова Ілля Самойленко.

За його словами, в такій критичній ситуації як зараз у військових є кілька варіантів.

Перший варіант: скласти зброю і чекати смерті.

Другий варіант: спробувати втекти, забувши про свій обов'язок і взяту на себе присягу.

Самойленко розповів, що саме так вчинив командир морпіхів з 36-ї бригади, який відмовився виконувати наказ і спробував втекти з міста з невеликою групою військових і техніки, щоб прорватися до позицій українських військових.

Він зазначив, що зараз військові в Маріуполі знаходяться на відстані понад 100 км від українських позицій, тому прорватися до них неможливо.

Третій варіант: скласти зброю і здатися.

Четвертий варіант: "Це єдиний спосіб, який гарантує ваші життя і ви не будете соромитися - це стояти і боротися. Ми весь цей час знали, що полк Азов не має високих шансів на виживання в разі взяття в полон. І здатися з нашого боку - це неприйнятно, тому що ми не можемо подарувати такий великий подарунок ворогові. Тому що кожен полонений - це фонд для обміну, це ресурс політичного і військового тиску з боку РФ", - додав Самойленко.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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