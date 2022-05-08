Захист Маріуполя: у розвідці Азова назвали 4 варіанти дій

У критичній ситуації у військових є кілька варіантів, каже Ілля Самойленко.
Для захисників Маріуполя неприйнятна можливість здатися ворогові, заявив на брифінгу з оточеного заводу Азовсталь офіцер розвідки управління Азова Ілля Самойленко.
За його словами, в такій критичній ситуації як зараз у військових є кілька варіантів.
Перший варіант: скласти зброю і чекати смерті.
Другий варіант: спробувати втекти, забувши про свій обов'язок і взяту на себе присягу.
Самойленко розповів, що саме так вчинив командир морпіхів з 36-ї бригади, який відмовився виконувати наказ і спробував втекти з міста з невеликою групою військових і техніки, щоб прорватися до позицій українських військових.
Він зазначив, що зараз військові в Маріуполі знаходяться на відстані понад 100 км від українських позицій, тому прорватися до них неможливо.
Третій варіант: скласти зброю і здатися.
Четвертий варіант: "Це єдиний спосіб, який гарантує ваші життя і ви не будете соромитися - це стояти і боротися. Ми весь цей час знали, що полк Азов не має високих шансів на виживання в разі взяття в полон. І здатися з нашого боку - це неприйнятно, тому що ми не можемо подарувати такий великий подарунок ворогові. Тому що кожен полонений - це фонд для обміну, це ресурс політичного і військового тиску з боку РФ", - додав Самойленко.
читайте такожРФ страчує полонених: у США розповіли про вбивство українського захисника Маріуполя
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте ще:
- Захисники Маріуполя зайняли кругову оборону: командир Азова про штурм орками Азовсталі
- "Ворог закидає гарматним м'ясом": в Азові розповіли про важкі бої на Азовсталі
- Росія до 9 травня планує "добити" полк Азов-Арестович