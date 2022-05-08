Знищили 2500 окупантів, ще 5000 поранили: захисники Маріуполя підрахували втрати росіян у місті

Захисники Маріуполя підрахували втрати росіян у місті/ Reuters, Полк "Азов"

Українські військові, які захищають Маріуполь, від початку широкомасштабного вторгнення армії РФ в Україну знищили у місті понад 2500 російських окупантів, ще 5000 поранили.

Такі кількість окупантів вдалося ліквідувати без підтримки авіації та артилерії. Про це розповів офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко під час пресконференції у неділю, 8 травня.

Також українським захисникам вдалося знищити понад 60 танків і підбити 30 – ця цифра становить 10% втрат ворога по всій країні, зазначив боєць. Також було знищено багато бронетранспортерів та артилерійських системам.

"І на Маріуполь довелося близько 50% всіх бомбардувань з РФ. 150 прильотів на день. У нас була нульова підтримка. Ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки", – сказав Самойленко.

За його словами, полку "Азов" досі вдається втримувати Маріуполь, тому що бійці ще з 2014 року аналізували військові операції, щоб знайти найкращі та найефективніші тактики.

Також азовці закликали евакуювати з території заводу Азовсталь, який досі штурмують та бомбардують російські військові, поранених українських захисників. Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар ("Калина") закликав українську владу вплинути на ситуацію та евакуювати поранених.

"Ми чекаємо різких дій щодо реального припинення режиму вогню. У нас залишається багато військовослужбовців поранених, для яких ми кричимо про допомогу. Їм потрібно надати можливість евакуюватися в першу чергу. "Ми дякуємо всім, але не дякуємо військовим", – отак звучать слова політиків", – сказав Паламар.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі під кожним зруйнованим будинком, розбираючи завали, знаходять по 80-100 трупів. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про наступні етапи евакуації з Маріуполя з комбінату Азовсталь, який обороняють українські захисники. З Азовсталі вже вдалося врятувати понад 300 осіб, сказав глава держави.

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