Азовсталь перетворився на пекло: окупанти обстрілюють і штурмують завод безперервно

Обстріли і штурм Азовсталі проходять безперервно / Фото Reuters, planet.com

Російські окупанти зосереджують основні зусилля в Маріуполі на блокуванні й спробах знищення українських підрозділів в районі Азовсталі.

За підтримки авіації противник відновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Про це повідомили 5 травня в Генеральному штабі ЗСУ.

5 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що обстріли і штурм Азовсталі проходять безперервно.

"Якщо в світі існує пекло, то воно знаходиться на Азовсталі, як точно сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко. Обстріли і штурм без перерви. Навіть вночі з коригуванням вогню з дронів. Місцями бойові дії вже позаду заводу. Частина Лівобережного району від парку Веселки знову закрита для жителів, але цього разу терміново евакуюватися їм довелося без попередження. Останні 11 квадратних кілометрів свободи в Маріуполі перетворені на пекло", - йдеться у повідомленні.

Тим часом з'явилися свіжі супутникові знімки від Planet Labs PBC. Вони також свідчать про те, що російські військові продовжують обстріл металургійного комбінату Азовсталь в Маріуполі.

На знімках видно, що практично всі будівлі заводу зруйновано, деякі дахи повністю обрушилися, частина будівель перетворилася на руїни. На заводом видно чорний дим.

Азовсталь зараз - фото із супутника / planet.com

Як виглядає Азовсталь - фото із супутника / planet.com

Бої за Азовсталь

4 травня стало відомо, що в заблокованому російськими окупантами Маріуполі знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Як повідомив мер міста Вадим Бойченко, російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. З українськими військовими зник зв'язок.

Пізніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що українська влада відновила зв'язок із захисниками Маріуполя, які обороняються на території заводу Азовсталь. Він підтвердив інформацію про те, що російським окупантам вдалося увійти на територію підприємства.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що рашисти знайшли зрадника з числа колишніх працівників заводу Азовсталь, який показав їм таємні підземні ходи під територією підприємства, і тепер окупанти штурмують ці тунелі.

Командир підрозділу Азов підполковник Денис Прокопенко повідомив, що ситуація на підприємстві вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

Інші новини: