Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

У Вовчанську ситуація є дуже складною, окупанти там тиснуть дуже довго, а дистанція до кордону мінімальна.

Російські війська намагаються оточити Вовчанськ/ Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/victor.tregubov.5/

Коротко:

Сили оборони утримують Куп’янськ та його околиці, відбиваючи атаки ворога

Російські групи, що проникли у місто, опинилися у пастці без шансів на визволення

У Вовчанську ситуація є дуже складною, місто зруйноване, а окупанти тривалий час тиснуть на позиції оборони

Ситуація для Сил оборони на Північно-Слобожанському напрямку має різний характер: українські підрозділи утримують місто Куп’янськ та його околиці, тоді як Вовчанськ перебуває під тривалим тиском окупантів.

Про це в телеетері повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.

За словами Трегубова, окупанти стоять безпосередньо на північ від Куп’янська та на схід від плацдарму українських сил на березі річки Оскіл. Російські сили намагаються скоротити плацдарм і зайняти його, але українські війська міцно тримають позиції, завдаючи значних втрат супротивнику.

Зазначається, що росіяни, які малими піхотними групами просочилися у місто, опинилися фактично у пастці.

"Група росіян, яка сидить у центрі міста, або перелякана, або все ще сподівається, що їх якось визволять звідти. Але це означає, що командування тримає їх в омані, бо визволити їх звідти фізично немає шансів", - зауважив Трегубов.

Трегубов підкреслив, що у Вовчанську ситуація є відверто складною. Місто повністю зруйноване, інфраструктура не створює природних перепон для ворога, а відстань до державного кордону мінімальна.

Російські сили тривалий час тиснуть на українські позиції на околицях, у Вільчі та Вовчанських Хуторах, намагаючись обходити та інфільтруватися.

"Місто повністю зруйноване, немає інфраструктури як перепони. І росіяни там тиснуть дуже довго, а дистанція до кордону мінімальна. Тому, на жаль, вони тиснуть на Вовчанськ, на околиці міста, де тримаються українські позиції - на Вільчу, Вовчанські Хутори, намагаючись обходити й інфільтруватися. Ситуація у Вовчанську відверто непроста", - сказав Трегубов.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінює, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, нині головне завдання Збройних сил України - максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати спроможність наступати, але в цілому програє війну в Україні", - зазначив Коваленко.

Він додає, що Росія більше не здатна вести масштабні війни і її можливості значно обмежені.

Як писав Главред, армія Росії нещодавно просунулася у західній частині Запорізької області. Просування ворога зафіксовано на північний захід від населеного пункту Степногірськ, що розташований на захід від Оріхова.

Крім того, раніше повідомлялось, що Росія збільшує чисельність окупантів у Сумській області. Ворог намагається наступати, щоб просунутись до густого великого лісу на північний захід від Сум.

Нагадаємо, кількість загиблих російських військових у війні проти України різко збільшилася протягом останніх тижнів. За оцінками європейських урядів та розвідки, якщо така динаміка збережеться, Кремль не зможе компенсувати втрати без нової хвилі мобілізації.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

