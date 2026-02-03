Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

В ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога. Зокрема, уражено навчальний центр FPV, зосередження живої сили та станцію РЕБ противника. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що операції проводилися в межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора.

Так, на тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника. Також на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, уражено зосередження живої сили загарбників.

В Генштабі додали, що 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області РФ.

Водночас у Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в районі н.п. Баранівка, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, за результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - йдеться у повідомленні.

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що СБУ могла розповісти про те, як організовувалася і здійснювалася "Павутина", тому що для Росії вже припасений новий сюрприз, який приведе росіян в не менше збудження.

На його думку, нові операції будуть, але вони будуть зовсім іншими, і ці сюрпризи будуть в тих локаціях, де РФ точно не очікує.

Крім того, Ступак вважає, що продовжаться атаки на танкери в Атлантичному океані, Середземному морі.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України в ніч на неділю, 1 лютого, завдали ударів по ремонтній базі, пунктах управління БПЛА та інших військових об'єктах противника. Удари по росіянам відбулися на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також у Курській і Брянській областях РФ.

У ніч на 26 січня Сили оборони України завдали ударів по нафтовому гіганту у Краснодарському краї й низці стратегічних об’єктів ворога на окупованих територіях. Головною ціллю став нафтопереробний завод "Славянск Эко" у місті Слов’янськ-на-Кубані.

23 січня українські військові уразили нафтобазу "Пензанефтепродукт" в Пензенській області країни-агресора Росії. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

