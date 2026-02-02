Рус
Сили оборони здійснили контрнаступ: в ISW оцінили хід боїв на фронті

Анна Косик
2 лютого 2026, 09:42
Українські військові контратакують ворога не лише на Донеччині.
Сили оборони здійснили контрнаступ: в ISW оцінили хід боїв на фронті
Українські військові намагаються вибити противника з окремих населених пунктів / Колаж: Главред, фото: 58 ОМПБр, карта ISW

Що повідомили аналітики:

  • Ворог намагається прорвати українську оборону майже по всьому фронту
  • Сили оборони контратакують армію РФ у декількох областях
  • На Сумщині ЗСУ пішли у контрнаступ

Окупаційні війська країни-агресорки Росії продовжують спроби наступу на більшості ділянок фронту. Але аналітики американського Інституту закінчення війни (ISW) помітили, що і українські військові проводять контрнаступи та мають певні успіхи.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку в населеному пункті Різниківці. Водночас на Добропільському напрямку біля населеного пункту Новий Донбас українські захисники змогли зупинити ворога.

Де ЗСУ контратакують ворога

В тактичному районі Костянтинівка - Дружківка українські підрозділи провели контратаки, в той час як ворог атакував оборонців біля 19 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник також спробував прорвати оборону біля шести населених пунктів, а на Сумському - в районі трьох. Однак бійці ЗСУ провели контратаки, а біля Варачиного і Юнаківки на Сумщині здійснили контрнаступ.

Експерт попередив, який населений пункт хоче захопити РФ

Главред писав, що за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, Росія не відмовилася від планів захопити Одесу та Миколаїв, а також прагне встановити контроль над Затокою в Одеській області.

За його словами, спроби РФ просунутися в напрямку Одеси та Миколаєва пов’язані насамперед із бажанням контролювати ключові торговельні шляхи. Водночас особливий інтерес для росіян становить Затока.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія Росії нещодавно просунулася у західній частині Запорізької області. Просування ворога зафіксовано на північний захід від населеного пункту Степногірськ, що розташований на захід від Оріхова.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія збільшує чисельність окупантів у Сумській області. Ворог намагається наступати, щоб просунутись до густого великого лісу на північний захід від Сум.

Напередодні стало відомо, що кількість загиблих російських військових у війні проти України різко збільшилася протягом останніх тижнів. За оцінками європейських урядів та розвідки, якщо така динаміка збережеться, Кремль не зможе компенсувати втрати без нової хвилі мобілізації.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

