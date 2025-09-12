В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

Джерело у Генштабі розповіло, у яких випадках можуть сповільнювати мобільний інтернет.

В Україні можуть вимикати мобільну мережу / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Під час тривог можуть вимикати мобільну мережу

Це залежатиме від конкретної ситуації та умов

Зокрема, дронам із камерою потрібна високошвидкісна передача даних

В Україні можуть вимикати мобільну мережу або значно сповільнювати мобільний інтернет під час повітряної тривоги. Про це повідомило джерело у Генштабі ЗСУ, передає Суспільне.

Зазначається, що попри те, що нині вистачає заходів, які протидіють застосуванню Росією української мобільної мережі для навігації дронів, у майбутньому ця ситуація може змінитись.

"Сенс в таких заходах ( вимкнення мобільної мережі — ред.) є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV", - наголосило джерело.

В Генштабі також додали, що все залежить від виду дрону, який використовує армія РФ.

"БпЛА без камери не потрібна велика швидкість інтернету, щоб передавати дані, а дронам із камерою — потрібна високошвидкісна передача даних, тому саме для них є сенс застосовувати обмеження мобільного зв'язку", - підкреслило джерело у Генштабі.

Чи може зрости масштаб атак РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни можуть вийти на показник у щонайменше 1000 дронів на добу.

"Я думаю, що за відповідної підготовки протягом однієї доби росіяни можуть запустити 1000 апаратів змішаного типу. Але якщо говорити про щоденні атаки такого масштабу — це неможливо", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 12 вересня, у Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Відомо, що спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.

У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія також атакувала дронами Суми. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. У місті спалахнула пожежа, є руйнування.

Крім того, у ніч на 10 вересня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Під ударом перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

