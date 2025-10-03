В Україні вже з жовтня подорожчає зв'язок: що готують Київстар та Vodafone

Оператори пояснили, які зміни чекають абонентів у другий місяць осені.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-uzhe-s-oktyabrya-podorozhaet-svyaz-chto-gotovyat-kievstar-i-vodafone-10703528.html Посилання скопійоване

Що зміниться у тарифах з осені / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Оператор Київстар підвищує вартість окремих передплачених та контрактних тарифних планів

Vodafone повідомив про оновлення, які стосуються перейменування окремих тарифних плані

Вже у жовтні українські абоненти помітять зміни у сфері мобільного зв’язку. Провідні оператори ринку коригують свої тарифні плани: у частині пакетів ціна зросте, тоді як інші залишаться без змін. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Київстар

ОператорКиївстаранонсував підвищення вартості низки тарифів. Це торкнеться тих пакетів, де ціна не змінювалася понад рік. Для абонентів, у яких зняття плати відбувається у жовтні, діятимуть нові розцінки. Зокрема:

відео дня

з 24 вересня передплачений тариф "LOVE UA Світло 2023" коштуватиме 300 грн кожні 4 тижні;

тариф "З суперсилою Економія" - 225 грн кожні 4 тижні.

Крім того, з 1 жовтня 2025 року абонплата за контрактний тариф "LOVE UA Контракт" зросте до 250 грн на місяць.

Vodafone

У свою чергу, оператор Vodafone повідомив, що з 25 вересня його абоненти побачать лише зміну назв деяких тарифних планів. Усі інші умови, включно з вартістю, залишаються без змін.

Мобільний зв'язок в Україні - останні новини

Главред повідомляв, що дин із головних українських мобільних операторів, Київстар, оновлює умови низки своїх тарифних планів. За повідомленням компанії, зміни торкнуться тих тарифів, які не переглядалися більше року.

Окрім цього, і компанія lifecell нещодавно прийняла рішення збільшити тарифи на дзвінки. Йдеться про такі, що які здійснюються на стаціонарні номери, а також на номери інших мобільних операторів в Україні.

Водночас мобільний оператор зв'язку Vodafone закрив тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Через таке рішення абонентів перевели на Vodafone SuperNet Pro, який коштує дорожче.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Новини.LIVE Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network". До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова. Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці: повага до читача і його право на правду

об’єктивність та неупередженість

повнота і всебічний аналіз інформації

простота і доступність

відсутність прихованої реклами

унікальність та оперативність

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред