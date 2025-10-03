Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні вже з жовтня подорожчає зв'язок: що готують Київстар та Vodafone

Даяна Швець
3 жовтня 2025, 13:20
49
Оператори пояснили, які зміни чекають абонентів у другий місяць осені.
связь, оператор, киевстар, водафон
Що зміниться у тарифах з осені / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Оператор Київстар підвищує вартість окремих передплачених та контрактних тарифних планів
  • Vodafone повідомив про оновлення, які стосуються перейменування окремих тарифних плані

Вже у жовтні українські абоненти помітять зміни у сфері мобільного зв’язку. Провідні оператори ринку коригують свої тарифні плани: у частині пакетів ціна зросте, тоді як інші залишаться без змін. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Київстар

ОператорКиївстаранонсував підвищення вартості низки тарифів. Це торкнеться тих пакетів, де ціна не змінювалася понад рік. Для абонентів, у яких зняття плати відбувається у жовтні, діятимуть нові розцінки. Зокрема:

відео дня
  • з 24 вересня передплачений тариф "LOVE UA Світло 2023" коштуватиме 300 грн кожні 4 тижні;
  • тариф "З суперсилою Економія" - 225 грн кожні 4 тижні.

Крім того, з 1 жовтня 2025 року абонплата за контрактний тариф "LOVE UA Контракт" зросте до 250 грн на місяць.

Vodafone

У свою чергу, оператор Vodafone повідомив, що з 25 вересня його абоненти побачать лише зміну назв деяких тарифних планів. Усі інші умови, включно з вартістю, залишаються без змін.

Мобільний зв'язок в Україні - останні новини

Главред повідомляв, що дин із головних українських мобільних операторів, Київстар, оновлює умови низки своїх тарифних планів. За повідомленням компанії, зміни торкнуться тих тарифів, які не переглядалися більше року.

Окрім цього, і компанія lifecell нещодавно прийняла рішення збільшити тарифи на дзвінки. Йдеться про такі, що які здійснюються на стаціонарні номери, а також на номери інших мобільних операторів в Україні.

Водночас мобільний оператор зв'язку Vodafone закрив тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Через таке рішення абонентів перевели на Vodafone SuperNet Pro, який коштує дорожче.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Водафон тарифы мобільний зв'язок оператор новини України Київстар Київстар тарифи
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Оголошено евакуацію: дрони налетіли на НПЗ в Росії, здіймається дим

Оголошено евакуацію: дрони налетіли на НПЗ в Росії, здіймається дим

13:56Світ
Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів

Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів

12:46Синоптик
Масштабна висадка десанту: експерт сказав, чи можуть ЗСУ прорватись в Крим

Масштабна висадка десанту: експерт сказав, чи можуть ЗСУ прорватись в Крим

12:00Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

"Доведеться відступити": в ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ

"Доведеться відступити": в ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

Останні новини

13:59

"Чотири шлюби вже": Остап Ступка заговорив про одруження з 23-річною коханою

13:56

Оголошено евакуацію: дрони налетіли на НПЗ в Росії, здіймається димВідео

13:55

Несподівано простий трюк допоможе витрачати менше: як заощадити на опаленніВідео

13:49

Що робити, коли сіль скам'яніла: секретний лайфхак, який усуне проблему

13:49

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
13:20

В Україні вже з жовтня подорожчає зв'язок: що готують Київстар та Vodafone

13:06

По путіністці Нетребко завдали нищівного удару - перші деталі

12:54

Що тепер буде з дітьми Кеосаяна і Симоньян: у Росії влаштували істерику

12:52

Як підібрати правильні колготки: секрет стильних образів на осінь

Реклама
12:51

Місяць до катастрофи: Кошарна про найгірший сценарій для Запорізької АЕС

12:46

Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів

12:09

Гороскоп на жовтень для Козерогів: коли купувати житло, а коли уникати сварокВідео

12:00

Масштабна висадка десанту: експерт сказав, чи можуть ЗСУ прорватись в Крим

11:52

Британія і США допомагають Україні бити по цілях у Росії - Financial Times

11:47

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - брехня, Свиням - розчарування

11:40

Чи можна гріти мед: шеф-кухар вразив неочікуваною відповіддю

11:30

Російський удар спричинив загибель 13 тисяч тварин: щемливі деталі від ДСНСФото

11:20

Роковини трагедії в селі Гроза: телеканал 2+2 готує документальну драму "Горе Грози"

11:12

Зрадниця Таїсія Повалій серйозно постраждала - що з нею сталося

11:12

Без прив’язки до Росії: які монети колись були в Україні замість копійкиВідео

Реклама
10:52

Мільярдна оборонна угода України та США на межі зриву: названо причину

10:50

"Можемо гарантувати": що буде з цінами на соняшникову олію цієї осені

10:41

РФ наступає з Донбасу в бік двох областей, захоплено три села - DeepState

10:26

"Будуть ліквідовані назавжди": Трамп прийняв різке рішення через шатдаун у США

10:15

Роксолана Пиртко: бізнес має стати опорою для дітей під час війни новини компанії

10:00

Щось не так: Тодоренко зникла після третіх пологів

09:56

"Хоче посіяти страх": в ISW розкрили, які приховані сигнали Путін посилає НАТО

09:51

Гарячі бутерброди абсолютно по-новому: швидкий і простий рецепт

09:37

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

08:53

РФ вдарила ракетами і дронами: Шостка без світла, у Полтаві постраждали об'єкти енергетикиФото

08:49

Дивляться зі здивуванням: чому канадці не смажать шашлики

08:26

США розглядають "подарунок" Києву, що може переписати хід війни - Reuters

08:10

Чи здатен мирний план Трампа заспокоїти Близький СхідПогляд

07:56

Рекорд за дальністю удару: у РФ прогриміли вибухи на заводі "Азот"

07:10

РФ могла відновити таємні поставки зброї з КНДР

05:47

Відомий ведучий похвалився подарунками від ексчоловіка Лорак: "Він мені присилає"

05:16

Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

04:30

День винагород: шість знаків зодіаку купатимуться у достатку 3 жовтня

04:09

Не просто гра: чому коти ганяються за лазером та яка в цьому небезпекаВідео

03:30

Чому полуницю краще садити восени: названо ідеальні терміни посадкиВідео

Реклама
02:38

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

02:30

"Й дотепер": Джордж Клуні дав рідкісний коментар про "секретних" дітей від Амаль

02:00

Потрібен тест ДНК: Анастасія Стоцька показала доньку - копію путініста Кіркорова

01:44

Оборона України в новому форматі: Сирський розкрив чіткий план протидії "Шахедам"

01:25

Вагітна Марина Бех-Романчук довела чоловіка до сліз: що сталосяВідео

01:23

До 15 жовтня ТОП-3 знаки накриє хвиля щастя: кому зірки обіцяють зміни

00:58

"Був на тому боці": у Даніеля Салема відбулися серйозні зміни в службі

00:36

Невдалий старт у Лізі конференцій: Шовковський натякнув на несподівані причини

02 жовтня, четвер
23:39

Надя Дорофєєва повідомила про хворобу: "Зараз втомлена"

23:37

"Не хочу нагнітати, але...": Андрющенко закликав мешканців великого міста виїхати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти