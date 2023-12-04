Деокупація Криму може об'єднати росіян: Тука назвав умову

Є два шляхи звільнення Криму. Один з них може привести до додаткової консолідації глибинного російського народу.

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Георгій Тука розповів про ймовірну реакцію росіян на звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Втрата сухопутного коридору - це шлях до повернення анексованого росіянами Криму. Залежно від того, як відбуватиметься звільнення півострова, буде відрізнятися і реакція російського суспільства. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, є два шляхи деокупації Криму.

"Якщо це буде відбуватися малою кров'ю та дуже швидко, як свого часу зробили з Кримом росіяни, це не призведе до хворобливої реакції по відношенню до Путіна, а навпаки може призвести до додаткової консолідації глибинного російського народу: "Крим наш? Наш! [Українці], гади, наш Крим відібрали! Ми повернемося!". Така консолідація цілком можлива", - припустив Тука.

Якщо ж повернення Криму буде відбуватися кілька місяців і під час цих дій Збройні Сили Росії, Чорноморський флот і бази, розташовані на окупованій території, понесуть відчутні та навіть показові втрати, то, це може призвести до деморалізації населення Російської Федерації та відповідної реакції з боку населення на дії російської влади, вважає ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Звільнення Криму

Для перемоги у війні над агресором Росією армії України потрібно ізолювати Крим, щоб зробити півострів недоступним для окупаційних військ. Коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

Українські військові звільнять Крим від російських окупантів у будь-якому випадку. Перешкодою не стануть навіть деякі західні союзники, які не підтримують звільнення півострова військовим способом. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Найімовірніше, ЗСУ почнуть наступати на Крим не раніше літа або осені наступного року. Про це розповів військово-морський експерт, оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький.

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