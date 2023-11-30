У Криму росіяни готуються до атаки ЗСУ: партизани показали, що задумали окупанти

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" повідомив, що російські війська готуються відбивати у Криму атаку Збройних сил України та посилюють оборону півострова.
Партизани зафіксували та поширили у своєму Telegram-каналі, що у місті Саки переміщалися до десятка КАМАЗів, на яких були "зуби дракона".
"Ми простежили і дізнались, що вони попрямували у бік Євпаторії. Російські війська повною мірою готуються відбивати прихід Сил оборони України на кримський півострів. Величезна кількість сил і техніки триває в кримських містах. "Атеш" все фіксує та передає до командування СОУ", - йдеться у повідомленні.відео дня
Контрнаступ ЗСУ на Крим
Нагадаємо, що стало відомо, що ЗСУ підбираються до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. Колишній командир "Айдару" розповів про успіхи та просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку.
Партизани України в Криму знайшли кораблі РФ. Українські партизани зроблять все можливе для якнайшвидшого звільнення окупованого агресоркою Росією Кримського півострова, сказали в "Атеш".
Полковник розказав сценарій просування в бік Криму. Світан повідомив, що після форсування Дніпра та виходу до траси М-14 оптимальним буде просування у бік Скадовська, уздовж узбережжя Чорного моря.
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