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Росіяни втекли: в ГУР розкрили унікальні деталі висадки в Криму

Юрій Берендій
1 грудня 2023, 16:39
Бійці ГУР повідомили про деталі боїв з російськими окупантами, після висадки на мисі Тарханкут.
Росіяни втекли: в ГУР розкрили унікальні деталі висадки в Криму
В ГУР розкрили унікальні деталі висадки в Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео ГУР

У ГУР Міноборони України вказали на боягузливійсть війсьвовослужбовців РФ, які відступили з так званих "вишок Бойка" під час спецоперації українських розвідників та уникнули вогневого контакту на мисі Тарханкут у Криму. Командири підрозділів української військової розвідки розповіли про це в інтерв'ю для проекту Ukrainian Witness.

Командир, відомий як "Боргеза", зауважив, що під час атаки на "вишки Бойка" росіяни марно використовували авіацію, а потім відступили, повністю замінувавши ці об'єкти у морі.

"Там усе перетягнуте мінами. Ящики, мотузки на підлозі, напіввідкриті сухпайки, двері - суцільне мінне поле. Поки вишки повністю не розміновані, там ще мають попрацювати наші інженери", – зазначив він.

відео дня

Під час висадки на мисі Тарханкут українські розвідники вступили в бій із ворогом, але російські військові втекли.

"У нас був контакт із ворогом. Але зрештою росіяни втекли, вони це добре вміють. Наші хлопці виконали поставлені завдання. У цьому їм допомагали кримські партизани", – розповів командир із позивним "Тимур".

В ГУР впевнені, що ЗСУ здатні здійснити процес деокупації Криму.

"На морі у нас залишився ще один бар'єр – і все. Ми зробимо так, що Крим буде вдома. Ми зробимо це, хоч би скільки часу це зайняло", – запевнив "Тимур".

Спецоперації на території Криму

4 жовтня під час останньої операції висадки спецпризначенців ГУР на території півострова Крим російські окупанти понесли серйозні втрати. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Пізніше він також додав, що тепер в тимчасово окупованому Криму для російських загарбників немає безпечних місць.

У ГУР також вказували на те, що кількість російської техніки, а також запасів логістичних центрів в окупованому Криму буде продовжувати зменшуватися, а ситуація з Керченським мостом вирішиться "в необхідний момент".

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