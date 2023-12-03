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"Це неможливо": Тука - про те, чому ЗСУ не можуть зайти у Крим

Ангеліна Підвисоцька
3 грудня 2023, 18:09
ЗСУ зможуть зайти до Криму, коли російські окупанти почнуть евакуацію. Тоді весь Керченський міст буде під вогневим контролем.
Українські військові, ЗСУ, Георгій Тука
ЗСУ звільнятимуть Крим, але до кінця року не зайдуть на півострів / Колаж: Главред, фото: 59-та ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Українські військові звільнятимуть окупований Крим. Однак сценарій, за якого ЗСУ зайдуть на територію півострова до кінця 2023 року, просто неможливий. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він переконаний, що українські військові могли б за тиждень знищити всю військову інфраструктуру окупантів у Криму, якби Україна мала всю необхідну зброю у великій кількості. Тоді ЗСУ було б легше знищити "сухопутний коридор" ворога і взяти під вогневий контроль Кримський міст.

"У нас немає сил і можливостей здійснювати десантні операції, це потрібно чесно визнавати. Тому єдиний шлях заходу в Крим - по суші. А для того, щоб просунутися в Крим по суші, потрібно прорубати коридор. Щоб це зробити, потрібні ті ж засоби ураження, про які сказав Бен Ходжес. На сьогоднішній день я вважаю все це нереалістичним", - сказав Тука.

Коли українські військові почнуть звільняти півострів, ціллю масованих атак буде ізоляція Криму. Після цього окупанти будуть змушені покинути півострів, але триватиме це не один день.

"Не слід думати, що 100 тисяч окупантів враз сядуть на гумові камери від вантажних коліс і попливуть через Керченську протоку, гребучи брониками або касками. Ні, ця операція буде здійснюватися поступово і триватиме не один тиждень", - говорить Тука.

Експерт додав, що українські військові почнуть заходити в Крим, як тільки ворог почне евакуюватися.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Дивіться відео з чатом Георгія Туки на Главреді:

Ситуація на Лівому березі Херсонщини

Боєць ЗСУ повідомив про деталі наступу на лівому березі Дніпра. Він зазначив, що між двома берегами Дніпра вдалось налагодити "певні зв'язки", які допомагають утримувати плацдарми на лівобережжі Херсонщини. Однак російські сили продовжують систематично обстрілювати позиції Сил оборони на правому березі.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що росіяни виводять резерви із Запорізького напрямку і перекидають на лівобережжя Херсонщини. Таким чином ворог намагається зупинити просування українських військових.

Варто нагадати також про те, що в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ планують відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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