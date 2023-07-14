"Мені наплювати, мене ніхто не зупинить": Залужний обіцяє звільнити Крим

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що звільнити Крим йому не завадять навіть західні чиновники.

https://glavred.net/ukraine/meni-naplyuvati-mene-nihto-ne-zupinit-zaluzhniy-obicyaye-zvilniti-krim-10485760.html Посилання скопійоване

Залужний пообіцяв звільнити Крим у будь-який спосіб / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, УНІАН

Українські військові звільнять Крим від російських окупантів у будь-якому випадку. На заваді не стануть навіть деякі західні союзники, які не підтримують звільнення півострова воєнним способом. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post.

Залужного не зупинять західні чиновники, які бояться реакції російського диктатора Володимира Путіна.

"Щойно в мене будуть засоби, я що-небудь зроблю. Мені наплювати - мене ніхто не зупинить", - сказав Залужний.

відео дня

Звільнення Криму

Полковник запасу Роман Світан розповів, чому Росія не втримає Крим і Донбас. Він пояснив, що Росії потрібна мільйонна армія, а щоб таку армію підготувати, потрібно буде не менше, ніж кілька років. Таким чином в РФ нема стільки часу.

Російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман заявив, втрата Криму призведе до падіння режиму Путіна. Після звільнення півострова у Росії може розпочатися бунт.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов переконаний, що Кримський міст переоцінений, його підрив не вплине на битву за Крим. Ключовим фактором звільнення Криму може стати лише взяття під контроль перешийка.

Інші новини: