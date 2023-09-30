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Військово-морський експерт спрогнозував, коли почнеться звільнення Криму

Дмитро Відоменко
30 вересня 2023, 01:35 оновлено 1 жовтня, 14:13
Як каже Заблоцький, Крим ЗСУ зможуть блокувати, вийшовши на узбережжя Азовського моря (і завдавши ударів по російським окупантам у Маріуполі та Бердянську).
Володимир Заблоцький, Крим
Володимир Заблоцький спрогнозував, коли стартує звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Швидше за все, ЗСУ почнуть наступати на Крим не раніше літа або осені наступного року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-морський експерт, оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький.

"Можливо, наступ на Крим буде влітку або восени наступного року, проте можливий і несподіваний удар з боку ЗСУ і взимку. Під час Громадянської війни в Росії, Кримської війни і у Другій світовій Крим брали в різні пори року. В тому числі, і в холоди. Там, на відміну від материка, немає чорноземів, які обмежували б рух військової техніки, особливо в степовому Криму. Замінувати ділянки росіяни там не зможуть, бо вже використали свої можливості на півдні", - сказав він.

Як каже Заблоцький, Крим ЗСУ зможуть блокувати, вийшовши на узбережжя Азовського моря (і завдавши ударів по російським окупантам у Маріуполі та Бердянську).

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"Після прориву силами оборони Південного фронту, виходу на оперативний простір і ударів по російських військах в Маріуполі і Бердянську Кримський півострів буде блокований, і тоді все піде швидше. Важко сказати. Хотілося б, щоб події розгорталися швидше, але без виснаження російського військового угруповання, без знищення Кримського мосту і блокади Криму це все буде довго", ‒ сказала вона.

Хто такий Володимир Заблоцький

Володимир Заблоцький - капітан 1-го рангу у відставці, український військово-морський експерт, кореспондент-оглядач інформаційно-консалтингової компанії Defense Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею. Інженер-кораблебудівник.

Автор досліджень, статей і монографій з історичної, військової та військово-морської тематики. Публікації Заблоцького можна знайти в таких виданнях, як Defense Express "експорт зброї та оборонний комплекс України", Ukrainian Defense Review, "Військо України", "Камуфляж", судноплавство, NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety та ін.

Звільнення Криму

Для перемоги у війні над агресором Росією армії України потрібно ізолювати Крим, щоб зробити півострів недоступним для окупаційних військ. Коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

Українські військові все частіше атакують російських окупантів у Криму та знищують їхні військові об'єкти разом із живою силою та технікою. Такі атаки допомагають взяти півострів під вогневий контроль. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Також він вважає, що панічні настрої в Криму будуть наростати.

Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють, вважає військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Він переконаний, що українським військовим в першу чергу необхідно зупинити логістику росіян по сухопутному коридору. Тоді російські окупанти опиняться в умовному оточенні.

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деокупація Криму війна Росії та України Володимир Заблоцький
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