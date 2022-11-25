Олексій Данилов, світло, електромережа , електроенергія / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на удари країни-агресора Росії по об'єктах критичної інфраструктури України.

Свою думку з приводу масованих атак держави-терориста Данілов оприлюднив на особистій сторінці в Facebook. Він згадав про неофіційну назву ЗС РФ.

"Друга трансформаторна армія" - тепер офіційно про росармію, яка щодня веде" героїчну " боротьбу з українськими ГЕС і ТЕЦ. Ці покидьки вже пробували позбавити нас пального, а світ – зерна", – заявив Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що українці впораються і з цим енергетичним фронтом.

"Все буде Україна!",- резюмував Данилов.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "Прильоти".

Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії в більшій частині областей країни, 16 регіонів знову були запитані станом на ранок четверга, 24 листопада.

Пізніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. У всі області вже подана електроенергія, тому найближчими днями в Україні введуть планові відключення світла, замість аварійних.

У Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекауту. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

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