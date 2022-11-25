"Найскладніший етап пройдено": в Укренерго повідомили, що скоро закінчаться аварійні відключення

Найскладніший етап після ракетної атаки РФ українська енергосистема вже пройшла / УНІАН, Вікіпедія

Голова правління НАК Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. В усі області уже подана електроенергія, тому найближчими днями в Україні запровадять планові відключення світла, замість аварійних.

Як зазначив Кудрицький в ефірі телемарафону, енергосистема України знову поєднана з енергосистемою Євросоюзу. За його словами, усі три атомні станції, розташовані на неокупованій території, працюють.

"Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - розповів він.

Крім того, Кудрицький повідомив, що Укренерго наразі розробляє спеціальний механізм, щоб імпортувати електроенергію з Європи в Україну обсягом 500 мВт.

"Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. Укренерго забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні, - сказав Кудрицький.

Він зауважив, що на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Станом на ранок 25 листопада половина житлового фонду Києва залишається на аварійних відключеннях світла. Упродовж дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово - на 3 години.

Крім того, у Києві повністю відновлено водопостачання. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води. Також продовжується відновлення теплопостачання. Третина будинків Києва вже з теплом.

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