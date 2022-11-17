'Критична точка': у ЄС оцінили руйнування енергетичної інфраструктури України

Євросоюз працює над забезпеченням постачання електроенергії в Україну / news.allcrimea.net

Після масованих ракетних ударів з боку російської окупаційної армії по українських містах руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки. Однак Євросоюз працює над забезпеченням постачання електроенергії.

Про це повідомив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич у Twitter.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки. Євросоюз працює безперебійно, щоб забезпечити постачання електроенергії", – написав Ленарчич.

Він додав, що водночас через механізм цивільного захисту Євросоюзу Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Нідерланди та Швеція надають додаткову підтримку.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зауважив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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