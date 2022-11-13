США обіцяють допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру - Блінкен

США обіцяють допомогти відновити критичну інфраструктуру в Україні / Reuters

США мають намір допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру, яка постраждала від російських ударів дронами і ракетами. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Вашингтон обіцяє надавати Україні гуманітарну та економічну підтримку стільки, скільки буде потрібно. Саме енергетична інфраструктура країни знаходиться під серйозною загрозою через постійні атаки РФ.

"Ми рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, а також, звичайно, замінити і відремонтувати пошкоджену", - сказав Блінкен.

Він акцентував увагу на тому, що Росія продовжує жорстку кампанію, "спрямовану на ліквідацію енергетичної інфраструктури", щоб залишити українців без світла і тепла взимку.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути у стрій" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе лише покращення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Нагадаємо, повний блекаут в Києві – один з найгірших сценаріїв, якщо держава-терорист продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко. У такому разі в місті може не бути електроенергії упродовж декількох діб.

Інші новини: