Вілла в Іспанії за "білі квитки": навколо одеського військкома розгорівся скандал, у ЗСУ відреагували

Була призначена перевірка, на час якої військкома усунули від виконання службових обов’язків.

https://glavred.net/ukraine/villa-v-ispanii-za-belye-bilety-vokrug-odesskogo-voenkoma-razgorelsya-skandal-v-vsu-otreagirovali-10467052.html Посилання скопійоване

Навколо одеського військкома розгорівся скандал, у ЗСУ відреагували/ Telegram Ігор Мосійчук

У оперативному командуванні "Південь" відреагували на інформацію про керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагачення шляхом зловживання своїм службовим становищем. Військкома підозрюють у тому, що він міг брати хабарі за "білі квитки" для призовників, і за ці гроші нібито купив віллу в Іспанії та інше майно.

Заява ОК "Південь" щодо цієї ситуації була опублікована у Facebook. Там наголосили, що сприятимуть розслідуванню.

"Звинувачення у корупції чи незаконному збагаченні на адресу одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки шкодять високому рівню довіри до Збройних сил України та дискредитують важливий сьогодні процес мобілізації. Збройні сили України беззастережно сприятимуть розслідуванню всіх оприлюднених даних", – зазначається у заяві.

відео дня

В ОК "Південь" повідомили, що уже були призначені службова і профільна перевірки за напрямками відповідних структур. Одеського військкома на час цих перевірок усунули від виконання службових обов’язків.

"Збереження довіри українського суспільства, унеможливлення подібних випадків недоброчесності в майбутньому, якісна кадрова робота – це важлива складова діяльності Збройних сил України, без якої вкрай важко буде здобути Перемогу над ворогом", – наголошується у заяві оперативного командування "Південь".

Також там закликали українців дочекатися результатів перевірки та оприлюднення інформації компетентними органами, а у разі, якщо інформація підтвердиться – "не ототожнювати дії окремих персоналій з усією армією, яка лишається вірною присязі і гідно служить народу України".

Одеський військком Євген Борисов/ Telegram Ігор Мосійчук

У чому підозрюють одеського військкома

Одеський військком Євген Борисов опинився у центрі корупційного скандалу наприкінці квітня, коли ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію про придбане Борисовим дороге майно за кордоном під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мосійчук звинуватив одеського військкома у тому, що він витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі та елітні авто.

Зокрема, йшлося про те, що Борисов придбав віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро і записав її на свою матір-пенсіонерку. Крім цього, він придбав там же офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Вілла в Іспанії, яку придбав Борисов/ Telegram Ігор Мосійчук

Сам військком, за даними Мосійчука, відпочивав у Марбельї від 22 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року, під час дії воєнного стану в Україні.

Також екснардеп розповів, що військком придбав у Європі дорогий позашляховик і зареєстрував його як "гуманітарну допомогу".

Екснардеп звинуватив одеського військкома у тому, що він продавав "білі квитки" і крав на забезпеченні військових, мовляв, саме таким чином у нього з’явилися гроші на дорогу нерухомість. Також Мосійчук нагадав, що син Борисова працює в Одеському управлінні СБУ.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах розгорівся скандал через побиття цивільного працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, нова назва військкоматів). У мережі було оприлюднене відео, автор якого стверджує, що військові побили чоловіка після того, як намагалися вручити йому повістку.

Нагадаємо, у Дніпрі розгорівся скандал після того, як власниця одного з елітних ресторанів перешкоджала роботі працівників ТЦК та СП. Жінка посварилася з працівниками ТЦК та СП і не дозволила їм перевіряти документи відвідувачів закладу.

Вас також може зацікавити: