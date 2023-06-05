Українці повинні платити 5 грн за кВт: ексміністр енергетики запропонував нове підвищення

Новий тариф на електроенергію не відповідає реальності – він повинен бути вдвічі вищим, заявив Олексій Оржель.

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Олексій Оржель вважає, що тарифи на електроенергію потрібно підняти ще удвічі / Колаж: Главред, фото: РБК-Україна, УНІАН

З 1 червня в Україні значно зросли тарифи на електроенергію. Колишній міністр енергетики Олексій Оржель вважає, що дане підвищення є недостатнім. Щоб тарифи відповідали ситуації на ринку, українці повинні платити удвічі більше.

Оржель упевнений, що платити за електроенергію громадяни України повинні за ринковими цінами. За його словами, навіть собівартість електрики зараз вище встановленого Кабміном тарифу.

"Тариф 2,64 грн за кіловат-годину для населення не відображає реальну ціну. 3,30 - це одне лише виробництво електрики. Додаємо сюди тариф на розподіл і виходить понад 5 грн", - сказав ексміністр в інтерв'ю виданню Главком.

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Хто такий Олексій Оржель Олексій Оржель закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, отримав ступінь магістра за спеціальністю "Енергетичний менеджмент". З 2006 по 2014 роки Оржель обіймав посаду начальника відділу комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). З 2014 року працював у приватному бізнесі. З жовтня 2014 року - голова Української Асоціації відновлюваної енергетики. На позачергових виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом України IX скликання від Партії Слуга народу, №16 у списку. 29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Олексій Оржель призначений міністром енергетики та захисту навколишнього середовища. 4 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра, що спричинило і відставку всього уряду, зокрема і Оржеля.

Підвищення тарифів в Україні

З 1 червня в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для всіх споживачів – 2,64 кВт*год незалежно від обсягів споживання.

До цього тариф у разі споживання до 150 кВт*год на місяць становив 1,44 грн, а понад цю цифру - 1,68 грн за кожен кВт*год.

Підвищення тарифів на електроенергію в Міненерго пояснили необхідністю фінансувати ремонтні роботи, оскільки під час численних ракетних атак на об'єкти енергоструктури російські окупанти завдали значних пошкоджень та руйнувань.

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