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Диво на фронті: воїни ЗСУ на БМП евакуювали пораненого бійця під носом у ворога

Олексій Тесля
9 червня 2024, 23:20
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Пораненого бійця ЗСУ вдалося вивезти на БМП Bradley, а виявили його під час аеророзвідки.
Скріншот
Пораненого бійця ЗСУ евакуювали з поля бою / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Українські військові з 47-ї окремої механізованої бригади евакуювали пораненого побратима просто на полі бою.

Постраждалий захисник України отримав п'ять кульових поранень, розповіли в 47-ій окремій механізованій бригаді.

Підкреслюється, що пораненого бійця ЗСУ вдалося вивезти на БМП Bradley, а виявили його під час аеророзвідки.

відео дня

"Як уже пізніше ми дізналися, звати його Дмитро. Він не знав наш це чи ворожий дрон, проте на свій страх і ризик почав щосили сигналізувати, що потребує допомоги. Спочатку показував на турнікет і годинник, мовляв, час іде. Після чого витягнув військовий квиток, доводячи, що він не ворог", - додали в 47-ій ОМБр.

Бійці 47 ОМБр евакуювали Дмитра, дочекавшись сприятливих умов. Зараз боєць лікується в госпіталі.

Дивіться відео - евакуація пораненого бійця ЗСУ:

Скріншот
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Ситуація на фронті - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі. Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни дійшли до будинків Часового Яру і накопичують сили. Військовий розповів, що багато позицій знищується "Сонцепьоком" і КАБами, щоб забезпечити логістику. Як повідомлялося раніше, РФ стягує резерви на кордон і з новою тактикою йде на штурм на Харківщині. На харківському напрямку тривають бойові зіткнення - РФ проводить атаки з опівночі.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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