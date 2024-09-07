Що під Покровськом і активність РФ біля кордонів двох областей: деталі від Генштабу

Покровський напрямок залишається найгарячішим, найактивніше ворожі сили наступали ще й у бік Курахового, розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

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Окупанти атакують під Покровськом, ЗСУ стримують ворожий натиск / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська минулої доби найактивніше наступали на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог зберігає присутність на кордонах Сумської та Чернігівської областей, і завдає ударів. Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних сил.

У зведенні Генштабу на ранок суботи, 7 вересня, йдеться про те, що за минулі 24 години на фронті було 187 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакували на Покровському та Курахівському напрямках.

Ворог завдав по позиціях Сил оборони та населених пунктах два ракетні удари з шести ракет і 74 авіаційні удари, скинувши 87 коригованих авіаційних бомб.

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Окупанти здійснили 4200 обстрілів, 129 - із РСЗВ.

Українська армія завдала 15 ударів по районах концентрації окупантів та їхніх тимчасових вогневих точках. Уразили пункт управління, два пункти управління безпілотниками, дві артсистеми та ще один важливий ворожий об'єкт.

Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війська РФ активні на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною

Крім того, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає свою військову присутність і б'є з артилерії та мінометів із російської території.

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також наші воїни знешкодили танк, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, 52 БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету та 55 автомобілів", - наголосили в Генштабі.

Бої на Покровському напрямку - головні новини за темою:

ЗСУ зупинили жорсткий наступ РФ на Покровському напрямку, сказав 5 вересня головнокомандувач української армії Олександр Сирський. За його словами, за декілька днів окупанти просунутися там не змогли.

Українські війська контратакують біля Покровська, написали у Forbes. Як стверджують журналісти, ворожий наступ забуксував після того, як ЗСУ задіяли деякі резерви.

Армія України відновила позиції біля Покровська, РФ просунулася під Торецьком, написали аналітики американського Інституту вивчення війни. Також у бригаді Нацгвардії Азов уточнили, що війська відновили контроль над невизначеною частиною Нью-Йорка.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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