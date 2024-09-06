Битва за Покровськ відбудеться восени: Селезньов розкрив, чому РФ призупинила наступ

Відомо, що окупанти за останній час захопили цілу низку населених пунктів Донецької області, підійшли до Торецька.

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Що відбувається у Покровську / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, УНІАН

Колишній речник Генштабу ЗСУ Володимир Селезньов повідомива, що останніми днями ворог зупинив своє просування у бік Покровська, однак цей напрямок залишається одним із найризикованіших на фронті.

Експерт розповів, що Курський прорив поки що не призвів до значного покращення ситуації на передовій.

Селезньов додав, що окупанти за останній час захопили цілу низку населених пунктів Донецької області, підійшли до Торецька і знаходяться, ймовірно, на порозі головної битви за Покровськ, яка можливо відбудеться восени, передає РБК-Україна.

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За його словами, побоювання зросли після публікацій у медіа інформації про те, що замість посилення позицій на цьому напрямку, українська армія заради Курська нібито зняла війська з Донецької області. На думку Селезньова, мова все ж таки йде не про фронтові частини, а про ті, які пройшли відновлення.

Колишній речник Генштабу також розповів, що ворог активно штурмує Покровський напрямок, але останніми днями зупинив рух по прямій і намагається розширити фланги. За його словами, найімовірніше, що найближчим часом російські війська будуть зосереджуватися на цьому.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Щодо того, чого чекати на Донбасі восени, Селезньов сподівається на прогнози начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова. Співрозмовник нагадав, що на початку серпня той заявив, що російський наступ давно затягнувся і може тривати ще півтора-два місяці.

"Якщо його прогнози збудуться, то до початку жовтня в окупантів не буде ресурсів, вони стануть в оборону, а для нас відкриється вікно можливостей. Як ми ним скористаємося, залежить від допомоги західних партнерів. На жаль, особливо втішних новин немає", - зазначив Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Яка ситуація у Покровську

Нагадаємо, що росіяни наближаються до Покровська, а ЗСУ вийшли з Новогродівки. Сергій Цехоцький повідомив, що відповідне рішення довелося ухвалити задля збереження українського особового складу. Цей відхід не означає, що була поставлена "крапка" у цій битві.

Стало відомо, що окупанти посилили атаки на Курахівському напрямку. російські окупанти намагаються досягти одразу двох цілей - просунутися в районі Курахового, захопити енергогенеруюче підприємство, створюючи нависання над Вугледаром та оточити українські сили під містом.

Дмитро Снєгирьов повідомив, що під Покровськом ЗСУ можуть потрапити в оточення. За джерелами, наближеними до Головного управління розвідки Міністерства оборони, чисельність російського угруповання на Покровському напрямку становить від 70 до 80 тисяч особового складу.

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