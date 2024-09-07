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У бій кинули резерви: українські війська контратакують біля Покровська – Forbes

Олексій Тесля
7 вересня 2024, 07:51
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Вдалі дії бригади "Кара-Даг" у Селидовому можуть бути найбільш значущими з останніх контратак, пише Forbes.
У бій кинули резерви: українські війська контратакують біля Покровська – Forbes
ЗСУ контратакують на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, Сухопутні війська ЗС України

Наступ російських окупантів на Покровському напрямку забуксував після того, як у бій вступили кілька резервних бригад Сил оборони України, які проводять контратаки, а в деяких місцях відкидають загарбників.

Незважаючи на те, що 2-а загальновійськова армія РФ перевершує українські сили на сході приблизно в чотири рази, захоплення Покровська росіянами, яке колись здавалося неминучим, виглядає менш імовірним, пише Forbes.

У матеріалі наголошується, що ЗСУ тримали в резерві чотири або п'ять бригад - кожна з яких налічувала до 2000 солдатів і сотні одиниць техніки. Уже тепер ці резерви приєднуються до боїв уздовж останньої лінії окопів і укріплених містечок за п'ять-шість миль від Покровська і його життєво важливих шляхів постачання.

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"Відбувається саме те, що й передбачалося - українські збройні сили почали контратакувати", - пише російський пропагандист Євген Норін.

Подробиці контратак ЗСУ

При цьому уточнюється, що не варто очікувати кардинальних змін навколо Покровська. На сьогодні бригада "Кара-Даг" Національної гвардії, 12 бригада "Азова" і 93 механізована бригада Збройних сил України - проводять невеликі контратаки, основним ефектом яких є уповільнення або незначне відкидання росіян.

Підкреслюється, що запеклі дії бригади "Кара-Даг" у Селидовому, прифронтовому місті на південний схід від Покровська, можуть бути найзначимішими з останніх контратак. Уже кілька днів танки Т-64 бригади підривають і захоплюють російські танки та бойові машини, які намагаються проникнути до Селидового головною дорогою зі сходу на захід.

Журналісти пишуть, що росіяни повинні пройти через Селидове, щоб мати можливість вести прицільний вогонь по Покровську. Але тепер, коли свіжі та добре оснащені українські війська перебувають у Селидовому та наступають, захоплення Покровська росіянами, яке колись здавалося неминучим, виглядає дещо менш імовірним.

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіян зупинили під Покровськом, ворог переходить до оборони. Завданням Сил оборони є знищення ворога, наголосив Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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ЗСУ Покровськ війна Росії та України
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