Армія України відновила позиції біля Покровська, РФ просунулася під Торецьком – ISW

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції під Покровськом, проте російським окупантам вдалося просунутися біля Торецька.
Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України відновили обмежені позиції на Покровському напрямку.
Водночас опубліковані 6 вересня геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції в південно-західній Галичинівці та західній Михайлівці.
Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.
До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
Водночас війська РФ нещодавно просунулися в Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 5 вересня додатково уточнили візуально підтверджену максимальну протяжність передової лінії росіян у північній і східній частині Нью-Йорка, на північ від Нью-Йорка і до східної околиці Нелипівки.
Крім того, у бригаді Нацгвардії "Азов" 6 вересня заявили, що українські сили відновили контроль над невизначеною частиною Нью-Йорка, що свідчить про те, що окупанти не контролюють весь населений пункт.
6 вересня російський "воєнкори" заявив, що ЗСУ розпочали контратаку біля Торецька і Нью-Йорка, і що українські війська мають резерви, щоб вплинути на темпи наступу РФ у цьому напрямку.
Місто Торецьк - що про нього відомо
Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія.
Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що росіян зупинили під Покровськом, ворог переходить до оборони. Завданням Сил оборони є знищення ворога, наголосив Сергій Цехоцький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.
Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.
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