У МОЗ пояснили, чому показ COVID-сертифікатів - не розголошення лікарської таємниці

У МОЗ дали пояснення щодо показу COVID-сертифікатів / УНІАН

В українському МОЗ не вважають демонстрацію COVID-сертифікатів або довідок про вакцинацію розголошенням медичної таємниці. Відповідне звернення у п'ятницю, 5 листопада, було оприлюднено на сайті відомства.

У МОЗ зазначають, що безліч українців сперечаються з правоохоронцями, екіпажем транспорту або співробітниками громадських установ з приводу вимоги пред'явити документ про вакцинацію. І називають весь процес "порушенням своїх прав".

Однак, підкреслюють чиновники, відповідно до статті 39-1 Закону "Основи законодавства України "Про охорону здоров'я"", пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, отримані при його медичному обстеженні.

"Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря або діагноз, а в документах про вакцинацію цих відомостей немає. Таким чином, правоохоронці при перевірках дотримання карантинних правил можуть зажадати у громадян пред'явити COVID-сертифікат, не порушуючи закон", — пояснили в МОЗ.

У той же час, кажуть чиновники, норма про наявність документа про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епідеміологічної небезпеки.

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"Тобто в зазначених закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документа про щеплення", — підсумували в МОЗ.

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Нагадаємо, раніше в українському МОЗ розповіли, за яких умов Covid-сертифікат в країні повинен бути анульований.

За словами заступника керівника відомства Марія Карчевич, якщо буде доведено, що медичний запис недостовірний, він повинен бути скасований і сертифікат повинен бути анульований.

"Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було", - зазначила вона.