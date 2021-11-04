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Поїздки до червоної зони і кафе – без обмежень: в Україні з'явиться COVID-сертифікат одужання

4 листопада 2021, 19:57

Завантажити документ зможуть тільки ті особи, кому поставили діагноз COVID-19 з моменту введення сертифіката й надалі.

COVID-сертифікат
COVID-сертифікат одужання з'явиться вже наступного тижня / Застосунок Дія

Наступного тижня в Україні запустять новий документ щодо коронавірусу - цифровий сертифікат одужання від COVID-19. За допомогою такого сертифіката можна буде відвідувати заклади, працювати та вільно пересуватися червоною і жовтою зонами карантину 90 днів. Однак отримати документ зможуть тільки ті, кому було поставлено діагноз коронавірусна інфекцій після того, як з'явився новий сертифікат. Особи, які перехворіли на коронавірус у 2020 або у 2021 році, до появи документа, отримати його не зможуть.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, буде два види документів - внутрішній і міжнародний COVID-сертифікат. Підставою для отримання документа стане запис лікаря про діагноз, який фіксується в електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ). Якщо дані про позитивний ПЛР-тест не були внесені до бази, то сертифікат отримати не вдасться.

Два види COVID-сертифіката одужання

  • Внутрішній - документ призначено для використання в червоній і жовтій зонах карантину
  • Міжнародний - для поїздок на територію 45 країн, які входять до довірчої мережі електронного здоров'я Євросоюзу.

Для чого потрібен COVID-сертифікат одужання

Коронавірусний сертифікат одужання знадобиться для того, щоб протягом 90 днів людина змогла працювати, відвідувати заклади та вільно переміщатися по територіях, де було встановлено "червоний" або "жовтий" протиепідемічний режим.

Хто зможе отримати сертифікат одужання від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я уточнили, що новий сертифікат зможуть отримати тільки ті особи, у яких було встановлено діагноз коронавірусна інфекція після запуску нового сертифіката.

COVID-сертифікат одужання - що потрібно для отримання

Щоб отримати коронавірусний сертифікат про відновлення, інформація про захворюваність на COVID повинна бути в електронній системі охорони здоров'я. Якщо її не буде, то сертифікат згенерувати не вдасться.

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читайте такожЯк згенерувати COVID-сертифікат в "Дії" власникам паспортів-книжечок: покрокова інструкція"При цьому обов'язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображається в електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані до ЕСЗ - завантажити сертифікат не зможуть", - підкреслили в МОЗ.

COVID-сертифікати в Україні

Кабмін 11 жовтня у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус вирішив змінити правила міжрегіональних пасажирських перевезень в Україні. Для того, щоб відправитися до областей, де встановлено червоний, жовтий і помаранчевий епідемічні рівні, знадобляться сертифікат вакцинації від COVID-19, або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген. Правила діють з 21 жовтня.

COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус стали обов'язковими для поїздок і відвідування закладів у Києві, де з 1 листопада офіційно набули чинносты правила червоної епідемічної зони.

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